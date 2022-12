Los 20 días que duraron los empadronadores diseminados en todo el país para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda, no fueron suficiente para completar el 100% de cobertura en algunas zonas.

Durante ese período establecido, los censistas no pudieron completar el 100 % de cobertura en las provincias La Altagracia, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.



En el proceso de levantamiento de datos, desde 10 de noviembre que empezó, hasta 23 del mismo mes que se tenía pautado terminar, se presentaron inconvenientes relacionados con la conectividad de las tabletas utilizadas para recopilar los datos.



Ese inconveniente provocó que Santo Domingo y Santiago, dos de las provincias más pobladas, y La Altagracia, no avanzaran en la cobertura total de las demarcaciones.



Para resolver la situación, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) decidió extender el censo hasta ayer 30 de noviembre. Sin embargo, la extensión de una semana más, no logró una cobertura en su totalidad del censo en las referidas provincias.



“En esas demarcaciones la recuperación de cobertura se focalizará en zonas muy específicas del Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Verón y Santiago de los Caballeros”, indica el comunicado de la ONE.



La Oficina Nacional de Estadísticas explica que el proceso de levantamiento de datos en La Altagracia, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional será completado por un personal interno de la ONE que se ha capacitado para ello.



La ONE anima a la ciudadanía de esas tres provincias y el Distrito Nacional a participar en este operativo de recuperación de cobertura.



Para estos fines se ha habilitado el número telefónico 809-682-2717, marcando la opción 1, para que juntas de vecinos, administradores de condominios y algunos casos de población particular, puedan llamar y coordinar la visita para cumplir con el proceso.

Comenzarán a censar los colectivos

También, a partir de hoy 01 de diciembre, se mantienen en marcha los operativos especiales en viviendas colectivas, tales como cárceles, asilos, cuarteles, centros y casas de acogida.



Hasta ayer, solo en 28 provincias se completó con éxito la cobertura del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda.

Doble turno para terminar

El director del Departamento de Censo de la ONE, Víctor Romero, informó que para lograr avanzar en algunas zonas, se iba trabajar doble turno, con un segundo empadronador que continuaría el conteo desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.



Romero expresó que a partir de ayer el equipo responsable de validación dará inició al análisis de datos recolectados empezando con la provincia de Puerto Plata y San Cristóbal.



El funcionario manifestó que ese mismo proceso se va a repetir en las primeras 26 provincias donde esperaban culminar completamente censo nacional..