Como parte de la reforma policial que ejecuta el Gobierno, ayer fueron reconocidos 87 miembros de la uniformada que cursaron el programa complementario en derechos humanos y convivencia ciudadana.



En el acto celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la coordinadora de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía, Mu-Kien Adriana Sang Ben, dijo que en un primer momento el piloto que se impartió durante 90 horas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) contaba con la participación de 100 uniformados, pero 13 no lo terminaron.



Asimismo, manifestó que con la capacitación conocieron la dimensión de la Policía Nacional conformada por aquellos que están en las calles y todos los días trabajan a favor de la población.



El programa que estuvo a cargo del Consorcio de Educación Cívica de la Pucmm, y del que formaron partes agentes preventivos de las provincias Santiago, La Romana y Barahona, así como asignados a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), y a la Policía de Turismo (Politur), es parte de la reforma educativa de la institución que busca completar la formación de sus integrantes con una serie de conocimientos y aprendizajes basados en temas y contenidos temáticos, donde además se aborda la ética y la corrupción, el desempeño de la autoridad, la cultura de paz, manejo de conflictos y la convivencia democrática.



Sang Ben, dijo que la capacitación en derechos humanos tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de un servicio público policial, que sea eficiente y eficaz, pero que a la vez garantice la seguridad y la atención de todas las personas, como lo establecen la Constitución y las leyes.



Importancia



En la actividad estuvieron presentes otras personalidades como el director del cuerpo del orden, Eduardo Alberto Then; el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martinez, así como el comisionado ejecutivo para la reforma de la institución, José Vila del Castillo, quien dijo que uno de los pilares en el proceso de transformación que se desarrolla en la entidad es la educación.



“Estamos trabajando con el presidente Luis Abinader para que esta reforma no sea solamente cierta, sino que además sea certera (…), es una oportunidad de oro que tiene la República Dominicana para mejorar sus capacidades, para convertirse en el país que todos los dominicanos sueñan, donde la Policía tiene que respetar y proteger los derechos de todos los ciudadanos”, resaltó.



Dijo que también quieren cambios en la situación de los oficiales, para que puedan mejorar su calidad de vida; al igual que en la operación financiera y la gerencia del organismo, que a su respecto tiene que estar basado en la transparencia e integridad.



Agregó que otro de los puntos fundamentales de la reforma que comenzó en octubre del año 2021, es el fortalecimiento de toda la operatividad policial, para que a través del uso de la tecnología se pueda mejorar las capacidades de los agentes y se les facilite la labor a quienes patrullan en las calles.