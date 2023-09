Santo Domingo.- El precandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Jr., expresó su preocupación por la cantidad de jóvenes entre 14 y 24 años que se encuentran en los primeros lugares de consumo de cigarrillos electrónicos, mejor conocido como vape en nuestro país, cifra que supera en un 11 % a los adultos.

Mariotti dijo que por mucho tiempo fumó “vape” hasta que empezó a investigar que cuando se pasa todo el día fumando estos cigarrillos electrónicos, los jóvenes están ingiriendo en el cuerpo no solamente nicotina sino otras sustancias como el diacetilo, un saborizante que está asociado a enfermedades pulmonares, así como también sustancias químicas asociadas al cáncer.

Asimismo, señaló que estos cigarrillos también contienen metales pesados como el níquel, el estaño y el plomo nocivos para la salud y que su componente principal, la nicotina, es veneno para el cerebro de los jóvenes porque afecta directamente las áreas que se encargan de la atención, el aprendizaje y la memoria.

El precandidato a diputado destacó que el presidente de la Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT) confirmó que tanto niños como adolescentes están consumiendo más productos de tabaco que los adultos y que el 11 % de los que lo han probado son usuarios habituales.

Charlie Mariotti puntualizó que lo peor de la situación es que la nicotina se burla de los jóvenes, no calme el dolor, no alivia la ansiedad, no hace sentir mejor y que lo único que hace es convertir en adicto a quien lo consume.

Resaltó que no basta solo con prohibir la venta a menores de edad, sino que es tiempo de tomar medidas drásticas o la próxima pandemia será una de enfermedades pulmonares, trastornos de ansiedad y déficit de atención.