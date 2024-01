La reforma del Código Penal, Seguridad Social, de Agua y Cámara de Cuentas son algunos que quedarán para febrero

Con el cierre de la sesión extraordinaria de ayer de la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional concluyó la segunda legislatura ordinaria, iniciada el pasado 16 de agosto. Será a partir del próximo 27 de febrero cuando comience la primera legislatura ordinaria y última del cuatrienio congresual, y los senadores y diputados retomen los trabajos pendientes en el órgano bicameral.



Decenas de iniciativas priorizadas no fueron evacuadas durante ciclo legislativo, por lo que quedarán para próxima legislatura. Esto tomando en cuenta que este es un año electoral (con los comicios de febrero y mayo) y los congresistas están inmersos en el proselitismo político, por lo que se prevé un tímido resultado en esos 150 días de trabajo.



Más de 20 proyectos legislativos que son demandados por la población y considerados prioritarios vieron el año 2023 y los primeros 12 días de enero de 2024 sin ser convertidos en ley.



Los senadores y diputados tienen el reto de evacuar algunas de esas piezas a partir de la convocatoria del próximo mes, porque de lo contrario, quedarían pendientes para el nuevo cuatrienio, que sería a partir del 16 de agosto, cuando habrá nuevas caras en el Congreso.



Entre estas destaca la reforma al Código Penal. Un proyecto de ley que lleva más de 20 años debatiéndose en las cámaras parlamentarias, pero que no es aprobado por falta de voluntad política.



Las tres causales que permitirían el aborto y la no discriminación por orientación sexual han sido sido el centro de discusión durante años para evacuar la normativa. Aunque se decidió que las causales se traten en una ley especial, para no detener la aprobación del Código, el tema de la no discriminación por orientación sexual no ha tenido consenso.



Se suma a la lista el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social (Ley 87-01), el cual perimió esta medianoche. Se recuerda que a fin de su aprobación, el Congreso creó una comisión bicameral, la cual sometió un informe, que generó controversia en distintos sectores.



En ese sentido, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que “apagar” las críticas, al explicar que el documento depositado no es un proyecto de ley en sí “sino un estudio de reforma”. Y ahí quedó el tema.



Ley de Agua, Cámara de Cuentas, Código Civil y otras más



Otro pendiente es el proyecto que busca crear la ley de aguas, el cual tiene más de 25 años a la espera de un consenso entre los senadores y diputados.



Se recuerda que el Gobierno trabaja un anteproyecto de ley de aguas para someterlo al Congreso. Sus últimas modificaciones fueron hechas a principios de octubre de 2023. No obstante, el pliego de ley aún no ha sido sometido al órgano parlamentario.



También está “en el círculo de espera” y deberá ser reintroducido este año, es el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana; una promesa del Gobierno para regular la metodología de precios, eficiencia de los costos, herramientas para la mitigación de las alzas en los precios internacionales, fiscalización y el monitoreo administrativo. El pliego de ley perimió en el 2022 y fue reintroducido en febrero de 2023, sin lograr avance.



La reforma a la Ley de Cámara de Cuentas que observó y devolvió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 05 de enero, es otra importante pieza que tendrá que ser conocida después de febrero.



“La deuda” sigue con el proyecto de ley de función pública, tanto con el sometido por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el 29 de noviembre del 2022 y con el reintroducido por el diputado perremeísta Jesús Ogando, a principios de 2023.



La misma “ruta” lleva el proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana, sometido por el diputado expeledeísta Víctor Suárez; el de ley general de contrataciones públicas, propuesto por la senadora Faride Raful (PRM- Distrito Nacional); y el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio (ley complementaria de la reforma constitucional del 2010), la cual quedó sobre la mesa en la sesión de la Cámara de Diputados para ser debatida en una segunda discusión.



De igual manera, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, propuesto por Alfredo Pacheco, es otra de las pendientes. La iniciativa fue reintroducido el 21 de agosto de 2023 y comenzó su trámite el día 30 de ese mismo mes, sin más avance.



Otras de las legislaciones que quedarán para febrero, es la reforma de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; de calidad educativa, reforma fiscal, cambio climático, migración, salud, seguridad ciudadana, el que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros.



Diputados convierten en ley proyecto eleva La Victoria a municipio



En su última sesión de la legislatura, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que eleva a municipio el distrito municipal de La Victoria, perteneciente a la provincia de Santo Domingo.



Las autoridades de La Victoria serán escogidas en las elecciones municipales del año 2028, que serán convocadas y celebradas por la Junta Central Electoral. Dichas autoridades serán juramentadas el 24 de abril de 2028, como lo establece el párrafo I, del artículo 274 de la Constitución de la República.



La Ley, que entraría en vigencia el 16 de agosto del 2027, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La misma contó con 104 votos a favor y 13 abstenciones (entre ellas de José Horacio Rodríguez); no hubo votos en contra. La pieza fue sometida a la Cámara Baja por la diputada perremeísta Lucrecia Santana Leyba. La normativa había sido refrendada en varias ocasiones, pero perimía al no conseguir su ratificación.



El pliego legislativo fue aprobado por los senadores con modificaciones luego de ser refrendado por los diputados en octubre del pasado año, razón por la cual la Cámara Alta lo devolvió, tal como establece la Constitución y reglamentos.



Ayer, antes de la votación, se armó un debate entre los diputados por el cambio que sufrió la normativa en el Senado, donde le cambiaron la fecha de entrada en vigencia, para que sea a partir del 16 de agosto del año 2027.



Tras expresar que “el Senado para mí que la macó” con la inobservancia, propuso que la iniciativa sea reintroducida para la próxima legislatura que comienza este 27 de febrero.



Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, presentó “una salida” para salvar el proyecto. Propuso que sea sancionado y cuando sea promulgado por el presidente de la República, la diputada Santana Leyba someta la modificación y se corrige el error. Dijo, además, que existe la opción que el Ejecutivo haga la observación y devuelva la pieza para ser corregida, que es una vía más rápida. El Pleno acogió la propuesta de Pacheco y refrendó el proyecto en única lectura.



Se recuerda que la Carta Magna y los reglamentos del Congreso establecen que si una cámara devuelve una iniciativa legislativa a otra cámara, si son acogidas las modificaciones, la pieza se convertirá en ley, pero si no son acogidas, el proyecto se considerará rechazado y tendrá que ser reintroducido en la próxima legislatura.



El municipio La Victoria estará constituido por el poblado La Victoria, y su zona rural compuesta por las secciones y parajes Mal Nombre, La Virgen, Mata Mamón, La Bomba, Guanuma, Hacienda Estrella y La Ceiba.



La elevada demarcación limita al Norte con el río Guanuma, que lo separa de los municipios de Yamasá y Monte Plata, de Monte Plata; al Sur, con los ríos Ozama y Yuca, que lo separan de los municipios de Santo Domingo Este y Norte; al Este, el río Ozama, que lo separa del municipio de Guerra y el distrito municipal de San Luis; y al Oeste, con la carretera de Yamasá, que lo separa de Santo Domingo Norte.

Senado suspende sesión; convocan legislatura

El Senado suspendió la sesión extraordinaria convocada para ayer a las 11:00 de la mañana, la última de la segunda legislatura ordinaria. La información la ofreció el Departamento de Prensa de la Cámara Alta sin agregar más detalles. Según supo elCaribe, el ala congresual había informado de la suspensión la noche anterior, debido a que la convocatoria a sesión estaba sujeta a los tipos de iniciativas legislativas que aprobara la Cámara de Diputados ese jueves. Por otra parte, los legisladores están convocados al Salón de la Asamblea Nacional del Congreso el próximo 27 de febrero, para dar inicio a la primera legislatura ordinaria del año 2024 y última del cuatrienio.