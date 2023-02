La antigua Avenida de la Salud permanece cerrada al tránsito vehícular desde septiembre del 2021

Pese a que no existe una versión oficial sobre su cierre hará ya más de un año, la avenida Mirador Sur, de la Salud o Paseo Freddy Beras Goico, se mantiene peatonal aunque, paradójicamente, en gran parte del día y de la noche pocos transeúntes la utilizan.



Las razones de esta medida, aparentemente irracional porque mantiene ociosa una importante vía que conecta este-sur y viceversa las avenidas Jiménez Moya y Luperón, no han sido explicadas de manera convincente por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) ni el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).



Sobre la disposición hay dos versiones. La primera, según un comunicado publicado el pasado 21 de julio de 2021 en las redes sociales de la Alcaldía del Distrito Nacional, indica que tanto la Avenida de la Salud, como la explanada Núñez de Cáceres, serían acondicionadas para el disfrute de los usuarios que realizan actividades físicas.



El comunicado también indicaba que el acondicionamiento de esa avenida para que fuera también utilizada para correr, patinar y montar bicicleta, con el fin de evitar accidentes en las vías internas, sería de manera gradual.



“Informamos a la ciudadanía que la Avenida de la Salud permanecerá cerrada para el paso vehicular hasta que concluyan los trabajos de asfaltado”, indicó la Alcaldía en su cuenta de twitter el 7 de octubre de 2021.



Desde el 26 de septiembre, fecha en que se puso en marcha el asfaltado, hasta el día de hoy, la Avenida de la Salud ha permanecido cerrada al tránsito vial, las 24 horas, durante un año y cuatro meses, con lo cual queda bloqueada una vía que anteriormente desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y luego desde las 9:00 pm en adelante, fungía como desahogo para las avenidas aledañas, en especial su paralela Anacaona, que se congestiona en algunos puntos.



La encargada de comunicación de la ADN, Elizabeth Mateo, reveló a elCaribe que al culminar la jornada de asfaltado, en conjunto con el Intrant se dispuso que permaneciera cerrada, como parte de un “plan piloto”, con el que se realizan estudios, no especificados, para determinar si reabrirán el tránsito en determinadas horas del día, o no.



“ADN e Intrant dispusieron el cierre en su momento y se han estado realizando estudios sobre este tema. Es un plan piloto. Al culminar los estudios se procederá a tomar la decisión correspondiente más definitiva sobre su apertura”, explicó Mateo.



Del establecido plan piloto, que lleva 16 meses en marcha, hasta ahora no se conoce una versión o disposición oficial al respecto. Ni los avances de dichos estudios, ni los factores que están siendo evaluados ni siquiera la fecha en la que se estableció este plan piloto pueden ser señalados por quienes se suponen están al frente de él.



Mateo también señaló que antes de tomar esa decisión, se realizó un proceso de diálogo de un año con los más de 50 grupos que convergen en actividades en el Mirador Sur para tomar esta y otras acciones, como la remodelación del parque y la construcción de otras zonas de recreación.

Opiniones a favor y otras en contra

Algunos usuarios también han cuestionado a través de las redes sociales la disposición establecida por el Intrant y el ayuntamiento. Algunos consideran irracional esta medida, debido a que el número de personas que utiliza el parque después de las 9:00 a.m. hasta la tarde, disminuye a casi cero, y esas vías pueden ser usadas para llegar más rápido a los destinos y descongestionar avenidas como la Cayetano Germosén y la Anacaona.



“Desde hace varios meses el parque Mirador Sur es peatonal las 24 horas del día por disposición de la Alcaldía y sin ninguna explicación a los ciudadanos. Al preguntar a los agentes que vigilan el área de entrada al parque, éstos no saben por qué”, inquirió a través de Twitter a la Alcaldía una ciudadana. La Alcaldía sostuvo la versión de que la Avenida de la Salud permanecerá cerrada para el paso vehicular hasta tanto sean terminados los trabajos de asfaltado y señalización”.



Otro usuario también criticó la disposición, al publicar imágenes de congestión vial en la avenida Anacaona. “Esta es la congestión en la avenida Anacaona desde la Torre Caney hasta el semáforo de la avenida Italia (Oeste-Este). Si abrieran el tránsito por la Avenida de la Salud (JB) esta permitiría descongestionar en ambos sentidos las avenidas adyacentes”, escribió el usuario Fortuna Terrero en su cuenta de Twitter y colocó dos fotografías con tráfico.



Mientras que quienes hacen uso del paseo, a cualquier hora del día, votan a favor de que continúe cerrado, destacan que cuando estaba abierto al tránsito era más inseguro por el hecho de que cualquiera podía entrar con malas intenciones, despojarlos de sus pertenencias y emprender la fuga.



“Cuando se mantenía abierto era muy solitario, a veces a las seis de la tarde ya casi no había nadie haciendo ejercicios, pero ahora que está cerrado se mantiene más gente aquí y te puedes poner en cualquier número y no pasa nada”, señaló un ciudadano mientras se ejercitaba en la Avenida de la Salud.