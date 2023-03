Pese a que hace más de un año el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y el Ayuntamiento del Distrito Nacional impusieron un plan piloto que establece el cierre permanente de la avenida de la Salud, residentes aledaños continúan inconformes con la decisión.



Uno de esos sectores afectados es el Residencial José Contreras, ubicado en la avenida Cayetano Germosén, cuyos residentes se quejan de varios daños colaterales que ha causado el cierre del Paseo Freddy Beras Goico, y el aumento del tránsito es el principal motivo diario de inconformidad.



Así lo señala el presidente de la Junta de Vecinos del Residencial José Contreras, José Ramón Arias, quien expresó a elCaribe el dolor de cabeza que genera el aumento del tránsito de vehículos en las avenidas aledañas al Parque Mirador Sur, como las avenidas Anacaona, Cayetano Germosén, Independencia, 30 de Mayo y el sector Los Kilómetros.



“Ese cierre ha hecho que todos los residenciales que están en esta zona, tengan ese inconveniente del tránsito, ha aumentado demasiado y lo que antes era un tránsito vehicular fluido, ahora se ha convertido en un tránsito muy concurrido”, señala.



Inicialmente la razón del cierre de la avenida, establecido por el Intrant y el ADN, era con el fin de acondicionar y pavimentar el Paseo, y desde entonces, ha pasado más de un año. Al culminar los trabajos de pavimentación las instituciones pusieron en marcha un “plan piloto”, con el que se evalúan estudios, que a esta fecha siguen sin ser especificados por las autoridades correspondientes.



“No ha habido ninguna razón. La única razón que dieron una vez era cuando dijeron que estaban pavimentando la avenida, hicieron ese aviso, y que por eso se permanecía cerrada la avenida, pero eso terminó ya hace más de un año y eso sigue igual, no ha habido ninguna otra razón”, apuntó.



José Ramón Arias, quien también es secretario de finanzas de la Asociación de Juntas de Vecinos de la Circunscripción #1, agregó que no solo el residencial José Contreras se ha visto afectado, sino también todos los condominios de esa zona.



“Tenemos 70 juntas de vecinos afiliadas y la mayor parte de todas esas juntas de vecinos que están en todo el litoral de la 30 de Mayo, de la venida Independencia y los llamados Kilómetros, todo lo que es de la avenida Italia para acá, estamos siendo perjudicados por el cierre de la Avenida de la Salud”.

Apuntan que avenida de la Salud no es usada durante el día ni de noche. José Ramón Arias, presidente de Junta de Vecinos Residencial José Contreras. Residenciales aledaños al Mirador Sur exigen la apertura del Paseo Freddy B. Goico.

Solicitudes y propuestas



Arias explica que la inconformidad de los residentes se debe a la injusta decisión de quitar la flexibilidad que anteriormente tenía el Paseo Freddy Beras Goico, cuyas cuatro vías son indispensables para el tránsito fluido durante horas pico.



“No nos oponemos al cierre habitual que había antes, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., pero ya por lo menos en la noche y en el día, podemos circular en ese trayecto porque ahora lo que está pasando es que la avenida Cayetano y la Anacaona, se han convertido en una avenida muy peligrosa por la velocidad en la que se corre y por la cantidad de vehículos que trasciende, pero además de eso, la 30 de Mayo y la Independencia, también se están perjudicando con esa situación. No es un asunto que yo creo que perjudique a nadie, se puede abrir la avenida como estuvo antes. No queremos más de ahí”.



Destaca la irracionalidad de esta decisión por el hecho de que durante el día la avenida, no es usada para ejercitarse. “Si pasas por ahí ahora mismo, va a ver que no hay nadie caminando, entonces, por qué no tener transitando a los vehículos por esa zona. Sin embargo, si nos paramos en la Cayetano Germosén, vamos a ver la cantidad de tránsito sin ser hora pico. Esto era muy tranquilo, había una tranquilidad enorme”.



Además del horario anterior que tenía el cierre al tránsito, Arias agrega que tampoco se oponen a que cierren la avenida para ocasiones especiales.



“Tampoco nos oponemos a eso, que un día haya que cerrarla porque hay una carrera de bicicleta, o porque hay una situación que perjudique el tránsito, que no es una situación que se de todos los días. Pero las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días al año nos parece injusto”.