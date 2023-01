Email it

Uno de los problemas que se presentarán para que se pueda aplicar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos es el rechazo de muchas comunidades a que en sus territorios se manejen residuos que se producen en otras localidades.



Así lo afirmó ayer Waldys Taveras, experto en asuntos municipales y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, quien, además, asegura que esta dificultad no ocurre con el Vertedero de Duquesa, porque las personas que viven en el entorno están de acuerdo con que las instalaciones del basurero permanezcan en ese lugar.



La Ley No. 225-20, ordena que en tres años se eliminen los vertederos a cielo abierto y se construyan rellenos sanitarios intermunicipales o plantas de tratamiento.



Para el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no existen mayores dificultades para resolver los problemas de Duquesa, debido a que, si bien es cierto que tiene una Litis internacional por la propiedad de los terrenos, hay 141 hectáreas sin conflictos, que son propiedad del Estado, que colindan con el basurero que pudieran ser utilizadas ante cualquier eventualidad o dificultad que se presente.



Rehabilitación de las vías



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, Taveras dijo que las autoridades del Gobierno iniciaron hace quince días el proceso de rehabilitación de las vías neurálgicas que imposibilitaba a los camiones compactadores acceder al Vertedero de Duquesa.



El también exregidor del Distrito Nacional explica que los trabajos de rehabilitación están siendo ejecutados por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep) en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



“En quince días hemos avanzado significativamente. Ya se empezaron a habilitar las vías internas, utilizando como base las “escollas” que genera la explotación de la minera Falconbridge Dominicana. “Es un material muy fuerte que se está utilizando como base. Eso economiza significativamente el costo, porque gran parte del costo en términos viales, es el relleno que hay que hacer para poder preparar las vías”, agrega.



A pesar de que asegura que Duquesa tiene solución, sugiere que se instale un vertedero en otro lugar para el Gran Santo Domingo. El municipalista basa su argumento en que el crecimiento poblacional, vehicular y de viviendas, pudiera congestionar las vías de acceso a este basurero.



Hay que instalar otro vertedero



En ese sentido, considera que Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional tendrán que buscar otro lugar donde puedan depositar los desechos sólidos que producen.



“Entre ellos están algunas licencias que se otorgaron en Las Cavernas que dejaron las explotaciones de Haina y Nigua”, comenta. Waldys Taveras señala que un tribunal suspendió esas licencias, porque se alegaron faltas administrativas por parte del Ministerio de Medio Ambiente.



Taveras considera que el principal reto en términos ambientales del Gobierno que preside Luis Abinader, es recibir las propuestas para el manejo de la disposición final. En ese sentido, dice que parte de la contaminación del río Isabela son los lixiviados que llegan a Duquesa.

Niveles de contaminación en vertedero de Duquesa

“En Duquesa se deposita, y no debe ser. Las aguas servidas de los pozos sépticos que tienen heces fecales, se vierten en Duquesa, luego van al subsuelo y contaminan el río Isabela. Los camiones que limpian los sépticos los llevan a Duquesa y luego van al río”, explica al destacar los niveles de contaminación y cómo esto afecta a la población en sentido general.