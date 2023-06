Janet Camilo explicó que su oferta electoral para el Distrito Nacional se centra en devolver al peatón los espacios que ahora no tiene.



La dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aspirante a la alcaldía de la capital por ese partido al exponer su programa de gobierno sostuvo que el centro de su oferta electoral para los capitalinos es el plan “ciudad 15” que implica que el desarrollo urbanístico ponga a la gente en el centro de los proyectos y que tiene como centro que todos los servicios están al alcance del ciudadano en solo 15 minutos a pies.



“Es decir, que lo más importante no sea el parque o el edificio, si no como construirlo para que la gente pueda ir a 15 minutos a pie a recibir sus servicios, poder ir a la escuela, poder ir a los hospitales, farmacias, supermercados o donde pueda comprar sus alimentos, que a 15 minutos pueda ir también a su tiempo de ocio de recreo, y que a los espacios públicos puedan tener su propia funcionalidad”, expuso la dirigente del PRD.



Sostuvo que su idea de la ciudad se puede desarrollar perfectamente en el contexto actual de la capital dominicana. “Madrid es una ciudad mucho más vieja que la República Dominicana y ha podido reubicarse y reutilizarse, y eso es lo que ha faltado a esta gestión, que no tiene autoridad, y la autoridad no es un tema que solo se tenga en el poder, la autoridad es construirla y ejecutarla”, apuntó Camilo en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Explicó que el desarrollo urbanístico quien lo ha hecho es el desarrollador privado que no permite, por ejemplo, que no haya doble parqueo o se otorgan permisos para la construcción que no se ajustan a la realidad.



“Aquí se permite que se construyan apartamentos de tres habitaciones con dos parqueos, y no se debe dar esa permisología, y la misma autoridad que da el permiso está mandando a esa familia; estamos de acuerdo con que se permita un solo parqueo en la calle, pero no hay parqueos públicos para estacionar esos carros, ciudad 15 viene a eso también, a organizarnos un poco”, expresó.



Dijo que las aceras deben tener 2 mil 700 metros lineales que ahora están destruidos.



“Pero no solo en los barrios, porque aquí hay barrios que el comercio informal ya ha consumido todas las aceras; yo me voy a Naco, Piantini, La Bolívar, las aceras están desbaratadas y no puede uno acceder a ellas y hay un temor a caminar”, expuso.



Dijo que respetar las aceras es de seguridad porque una ciudad donde al peatón no se le respete ese derecho no es una ciudad segura.

Llama a tomar medidas preventivas por ciclones

Janet Camilo criticó que la alcaldía no tome medidas preventivas en la temporada ciclónica. “Al día de hoy, el ayuntamiento debería decirle ya a la población que debe tomar medidas, pero no sabemos si compró palas, picos, vamos a esperar que llegue una situación de necesidad para entonces convocar una compra de urgencia; tampoco se están limpiando los imbornales, porque cada vez que hay una vaguada nos damos cuenta de que no se limpian”, apuntó.