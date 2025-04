La Segunda Semana de Concienciación sobre el Autismo concluyó este domingo en el Ágora Mall de Santo Domingo con un evento que resaltó las habilidades de los jóvenes con autismo y enfatizó la necesidad urgente de ampliar los servicios para satisfacer la creciente demanda.



Durante toda la semana, el evento organizado por la Mesa de Diálogo por el Autismo, bajo la dirección de Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, congregó a equipos terapéuticos y de servicios del CAID, CONADIS, especialistas privados, padres TEA, niños con autismo y figuras como la ex procuradora Miriam Germán Brito, todos unidos en la defensa de una mayor comprensión, tolerancia e inclusión para esta importante población.



La clausura del evento que se desarrolló del 2 al 6 del presente mes, se convirtió en un escenario donde jóvenes talentos con autismo demostraron sus habilidades, dejando pruebas contundentes de su potencial.



Un momento destacado fue la exposición artística “Camino de Luz” de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, hijo de los coordinadores, cuyas obras no verbales transmitieron profundas emociones.



Sus padres resaltaron su voluntad y capacidad de superación como un ejemplo de que el talento no tiene límites cuando la sociedad se abre a la inclusión.



“Su voluntad, su entrega, su capacidad de superación nos recuerdan que el talento no tiene límites cuando la sociedad abre los ojos, el alma y el corazón”, dijo el periodista Fernando Quiróz al referirse a su hijo Fernando Gabriel.



Sin embargo, la celebración estuvo marcada por la urgente necesidad de abordar el incremento de casos de autismo en el país, tal como se evidenció en el panel del viernes donde la psicóloga clínica Gricel Pezzotti advirtió sobre la alarmante demanda de servicios con una respuesta aún insuficiente.



Especialistas y padres coincidieron en la importancia de optimizar y aumentar el personal especializado, mejorar la calidad de las intervenciones y fortalecer los sistemas de detección temprana.



Actividades



La semana también incluyó presentaciones sobre los roles del CAID y CONADIS, un taller de pintura inclusivo que resaltó el poder del arte como herramienta de desarrollo, y un cierre enfocado en la preparación para la vida adulta.



En cada jornada, se enfatizó la necesidad de un enfoque integral que vaya más allá de la niñez, abarcando la salud emocional, la educación, el empleo y un envejecimiento digno para las personas con autismo.



Un momento especialmente emotivo fue protagonizado por Sarah Leonor Hernández Quiroz, una joven de 14 años con autismo, cuya poderosa reflexión sobre los derechos de esta comunidad resonó entre los asistentes, generando una ovación de pie.



El evento contó con el respaldo de diversas entidades que promueven la visibilidad y el apoyo a la población con autismo, subrayando el compromiso de diferentes sectores de la sociedad con esta causa.



La Segunda Semana de Concienciación sobre el Autismo concluyó ayer con un llamado a la acción para ampliar y mejorar los servicios para beneficiar a las personas con autismo, a la vez que celebra el talento y el potencial de esta comunidad.