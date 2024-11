Celebran primer Congreso de Desarrollo Empresarial de San Cristóbal “Impulsando tus Competencias Directivas”

El Consejo Empresarial por el Desarrollo de San Cristóbal (CEPDSC) celebró ayer su primer Congreso de Desarrollo Empresarial titulado: “Impulsando tus Competencias Directivas”.



El evento de gran relevancia para la comunidad empresarial local, contó con dos conferencias y un panel a cargo de destacados expertos de los ámbitos empresarial y corporativo.



Este congreso, que conmemoró el 29 aniversario del CEPDSC, reunió a empresarios, directivos y emprendedores en un espacio de aprendizaje y crecimiento profesional, con el objetivo de fortalecer las habilidades directivas y estratégicas en el mundo empresarial.



El evento, realizado en el salón de actos de la Gobernación Provincial, empezó con dos conferencias magistrales. La primera, titulada “Toma de Decisiones Estratégicas”, a cargo de la reconocida estratega y coach Elizabeth Mena, que compartió valiosas herramientas para la toma de decisiones efectivas en contextos empresariales desafiantes.



La segunda conferencia, “Negociaciones Efectivas”, fue presentada por Kendrith Rodríguez, experto en negociación, el cual enseñó a los participantes las mejores estrategias para lograr acuerdos beneficiosos y duraderos a nivel empresarial.



Panel: excelencia empresarial



A continuación, se llevó a cabo un panel titulado “Hacia la Excelencia Empresarial”, con los destacados líderes del sector: Steven Puig, presidente del Banco BHD; Circe Almánzar, CEO de Circe Almánzar Public Affairs, y Manuel Estrella, fundador de Grupo Estrella, que compartieron sus experiencias y perspectivas para alcanzar un alto nivel en la gestión empresarial y potenciar el crecimiento de las compañías.



Los tres destacados panelistas compartieron sus perspectivas sobre lo que constituye la excelencia empresarial en el entorno actual, caracterizado por su dinamismo y cambios constantes.



Manuel Estrella, fundador de Grupo Estrella, destacó que para alcanzar la excelencia empresarial las empresas deben pasar de la teoría a la acción. “Las empresas deben dejar de teorizar y empezar a hacer, hacer y hacer cosas. Los negocios son complicados y tienen muchos métodos diferentes, pero lo que no puede faltar son factores comunes: tener un propósito claro, saber hacia dónde se va, mantener disciplina y adherirse a valores fundamentales como la seriedad”, expresó, al subrayar la importancia de la ejecución y la coherencia en los negocios.



A su turno, Steven Puig, presidente del Banco BHD, afirmó que la excelencia empresarial implica una gran responsabilidad. “Creo que la excelencia significa asumir responsabilidades, especialmente con los accionistas. También es crucial ser responsable con los clientes, con las autoridades y con el país en general”, destacó. Además, Puig enfatizó que las empresas deben actuar siempre con un alto estándar de integridad y trato hacia todos, desde clientes hasta competidores, para lograr el éxito.



Circe Almánzar, CEO de Circe Almánzar Public Affairs, complementó estas ideas al resaltar que un empresario exitoso no solo se conforma con hacer las cosas bien, sino que busca siempre mejorar y expandir su visión. “Un empresario excelente es aquel que tiene la ambición de ser más grande y no se limita al entorno”, destacó.



Cómo lograr excelencia empresarial



Los panelistas también abordaron el papel fundamental de la banca comercial y la innovación en el impulso hacia la excelencia empresarial. En este contexto, Steven Puig, presidente del Banco BHD, compartió su visión sobre el rol de los banqueros en la consecución de este objetivo. Puig destacó que lo primordial para un buen banquero es escuchar atentamente a sus clientes y ofrecer propuestas de valor que realmente satisfagan sus necesidades.



Añadió que para fomentar la excelencia empresarial, el Banco BHD ha tenido que innovar. “La transformación hacia la banca digital ha permitido que el 80% de las transacciones que procesamos se hagan de fuera de las sucursales”, explicó.



Manuel Estrella, fundador de Grupo Estrella, compartió su experiencia personal sobre lo que le ha permitido tener éxito en sus empresas. Estrella relató que su mayor lección fue la importancia de pagar las deudas. “Cuando cerré mi empresa en la década de los 80, lo primero que hice fue pagar todas mis deudas bancarias”, resaltó.



Estrella recordó un episodio crucial en su trayectoria que, según él, marcó un antes y un después en su éxito empresarial: el día que la ferretería Ochoa se quemó, a pesar de que ellos no tenían factura alguna, decidió ir personalmente a la ferretería para saldar todas las deudas que había acumulado con ellos. “Eso hizo que yo tuviera crédito en Ochoa sin límite”, afirmó Estrella.



Por su parte, Circe Almánzar señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas en la República Dominicana para alcanzar la excelencia empresarial es la necesidad de adaptarse a la innovación. “Somos un país pequeño, pero los empresarios deben sacar provecho de la innovación para mantenerse competitivos. Las empresas tienen que estar a la vanguardia, aprovechar la tecnología, reducir las trabas burocráticas y eliminar las barreras que afectan la competitividad”, indicó Almánzar.