CMD advierte sobre consecuencias de levantar el toque queda

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que de levantarse el toque de queda para las festividades navideñas habrá una “explosión” del virus Covid-19 en el país.



Ante las voces que piden la flexibilización del toque de queda, que vence este miércoles 11 de noviembre, el doctor Waldo Ariel Suero recomendó que se mantenga el estado de emergencia y las medidas concernientes a evitar el contagio y propagación del coronavirus.

Asimismo, exhortó a respetar el distanciamiento físico, a mantener el lavado de manos y el uso obligatorio de mascarillas.

“Si se levanta el toque de queda y se integra a la población a la vida normal, como quieren muchos empresarios; si se hace eso y se integran a las festividades normales navideñas, sí va haber una explosión del virus, sino se mantiene el distanciamiento, las medidas de seguridad y la vigilancia epidemiológica”, sostuvo.

La salud se antepone

El representante del CMD entiende que la población puede celebrar estas navidades con comedimiento, respetando las normas establecidas. “Que se celebre de manera calmada, con prudencia, manteniendo el distanciamiento, el aseo de las manos, cero baile, no hablo de no celebración, porque las navidades se pueden celebrar de manera holgada”, precisó.

El Gobierno, a través del decreto 554-20, estableció toque de queda nacional de lunes a viernes desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, mientras que los sábados, domingos y días feriados de 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

De su lado, el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz, respaldó no flexibilizar la medida y mantener el horario actual de la disposición. “Si hemos logrado alguna superación en la curva de la pandemia con las medidas que se han tomado, no debemos ser flexibles. Debemos tomar en consideración que otros países que se han apresurado y han dado apertura a la economía libremente han tenido que volver atrás por el brote de coronavirus”, destacó. Cruz consideró que la salud de la población se antepone al crecimiento de la economía de un país y a sus actividades recreativas. En ese sentido, dijo que extender el toque de queda por dos o tres horas más no resolverá la crisis económica actual. “Por nuestra parte apoyamos la medida del Presidente para que continúe tal como está y que no se lleve de las voces de que las mipymes están mal, estarán peor si el pueblo se sigue enfermando”, resaltó.

Presidente no quiere que se reviertan resultados

Al respecto, tras finalizar la reunión del Consejo de Gobierno celebrado en San Cristóbal el pasado viernes, el presidente Luis Abinader dijo que el tema está bajo estudio e hizo la salvedad de que no quisiera que en la República Dominicana se reviertan los resultados obtenidos hasta el momento con un rebrote de la enfermedad que ha cobrado la vida de 2,265 personas en el país. Puntualizó que la gradualidad implementada ha dado resultado.