CODUE apoya reforma de la Policía Nacional

Email it

SANTO DOMINGO – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), sostuvo una reunión en el día de hoy con la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, la cual valoró como muy positiva en cuanto a los avances de la misma.

A dicho encuentro asistieron en representación de CODUE el pastor Feliciano Lacen junto a parte de su Junta de Directores y, por parte de la Comisión Técnica, estuvieron presentes Mu-Kien Adriana Sang, Radhamés García González, Osvaldo Santana, el Gral. Guzmán Badía y Yarisa Soto.

El CODUE se siente comprometido con esta comisión y dicha reforma, la cual considera debe ser un plan de país, en el que cada ciudadano trabaje para mantener y garantizar la seguridad ciudadana, ya que de esto básicamente depende la estabilidad y la economía nacional, por ser una economía de servicio.

CODUE estará colaborando para que los programas de enseñanza lleguen a todo el territorio de nuestra nación, contribuyendo a su divulgación e implementación. El pastor Feliciano Lacen, dijo que el tema de la seguridad no se debe politizar, ya que esta no tiene color político, ni religioso pues es un compromiso de todos. “Nuestro llamado es que así como el 4% para la educación que los aspirantes firmaron como garantía de aplicar o asumirlo como propio de país, esto no debe pasarse por alto y que se haga un acuerdo de continuidad para garantizar que este proyecto se mantenga para la posteridad”, argumentó.