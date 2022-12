Comerciantes con altas y bajas en víspera de Año Nuevo

Email it

Santo Domingo – A propósito de que se viven los últimos días del año 2022, Multimedios del Caribe se trasladó a la zona de la av. Duarte con la av. París, donde se constituye un flujo comercial y la gente busca artículos, ropas, electrodomésticos y otros objetos.

Los dueños de algunos quioscos, quienes tienen un contacto bien cercano con el movimiento y las ventas en el mercado expresan como ha sido su experiencia con las ventas en estos días de Fin de Año.

Un vendedor de tenis dijo que el comercio en dicha zona ha estado bien, “muy bien, muy bien, está muy bien”.

Sin embargo, otro expreso que “esperamos que asistan más compradores el día de mañana, pero ha estado bien hasta ahora gracias a Dios”.

Mientras que alguien más, afirmó que no ha llenado sus expectativas lo que ha vendido estos días. “La venta tan floja. Pero se arregla. No hay pa´ gata, ello quisieran gatalo, pero no hay mucho pa´ gata. Pero la cosa ta´ bien porque tamo vivo y tamo trabajando”.

Finalmente, otro comerciante expresó tener esperanza de que las ventas mejoren, “El comercio ha estado un poco ahí entre dos. No vamos a decir que muy abundante pero esperemos que por lo menos de hoy en adelante hasta el sábado, la gente comience a salir nuevamente”.

Entre las opiniones de los negociantes para algunos las ventas transcurren muy bien mientras que otros albergan la esperanza de que al concurrir de los días la situación mejore.