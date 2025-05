Con motivo de la celebración del Día de las Madres, que este año se conmemora el domingo 25 de mayo en el país, el comercio ha registrado un notable repunte, especialmente en las principales arterias comerciales del país.



A lo largo de la concurrida avenida Duarte, en el Distrito Nacional, decenas de personas acudieron ayer viernes a las tiendas en busca del regalo ideal para agasajar a ese ser tan especial que les dio la vida. Desde tempranas horas del día, se observaba un incremento en el flujo de compradores, fenómeno que, según comerciantes, se ha mantenido desde inicios de la semana.



Pedro Marte, representante de la tienda Garrido, confirmó: “Desde el lunes hemos visto un aumento progresivo en las visitas de clientes. Incluso después del Día de las Madres, muchas personas continúan comprando detalles para sus madres que no pudieron sorprender a tiempo”.



Como ya es tradición, los departamentos de electrodomésticos fueron los más demandados, especialmente para quienes contaban con un mayor presupuesto. Sin embargo, aquellos con recursos más limitados optaron por obsequios simbólicos pero significativos, como cristalerías, artículos para el hogar y prendas de vestir.



Entre las compradoras se encontraba Joselin de Peña, quien adquiría artículos para armar regalos con fines benéficos. Representando a la Fundación Villa María Mejoramiento Social (Funvimameso), informó que este sábado la organización ofrecerá un almuerzo especial a unas 200 madres del sector Villa María del Distrito Nacional. “Es una forma de reconocer el esfuerzo y amor de tantas mujeres de nuestra comunidad”, expresó.



Acuden a las tiendas a comprar



Por su parte, Ramona Cabral, madre de tres hijos y abuela de nueve nietos, decidió autocomprarse su propio obsequio. “Este pantalón me lo voy a regalar yo misma”, dijo con una sonrisa, mientras compartía que tiene por costumbre pasar el Día de las Madres rodeada de su familia.



Otra madre, Gilda Cabral, fue vista adquiriendo una olla de presión. Su plan: cocinar una tradicional “patica de cerdo” este domingo. “Ya las paticas están compradas, ahora solo falta la olla”, comentó entre risas.



Martha Pérez, madre de dos hijos y orgullosa abuela de seis nietos, compartió con alegría que este año ha recibido una bendición especial. “Una de mis hijas me dio dos gemelitas. Este es el mejor regalo de madre que he recibido”, expresó emocionada mientras compraba en una tienda de la avenida Duarte.

Madres acudieron a la Duarte a hacerse trenzas

En los populares puestos de trenzado de cabello —conocidos como gacetas— decenas de mujeres también se preparaban para la celebración, acudiendo desde temprano para hacerse peinados especiales. Las estilistas, en su mayoría de nacionalidad haitiana, señalaron que esta es una de las fechas de mucha demanda del año. En vísperas del Día de las Madres, la emoción y el espíritu de celebración se sienten en la capital.