Encargados y empleados de las tiendas esperan que las ventas empiecen a aumentar a partir de este sábado

La afluencia de compradores en vísperas del Día de las Madres se tornó notablemente tímida en la mayoría de tiendas de la principal arteria comercial de Santo Domingo y otras zonas.



Ayer muchos de los comercios ubicados en la avenida Duarte lucían con una cantidad reducida de clientes en comparación con épocas anteriores, lo cual-según consumidores- se debe que la fecha no encuentra este año a las familias en las mejores condiciones económicas.



“La economía está difícil, por eso la gente no está saliendo. Además los precios han subido, están por las nubes” dijo a elCaribe Esmeralda Varela, mientras esperaba la entrega de los pozuelos y vasos de cristal que eran envueltos en papel regalo, las cuales entregaría como presente a su madre, tías y amigas que ya han tenido hijos.



Al ser consultado, el señor Rafael Vicente también atribuyó a la realidad económica la poca presencia de clientes. “La situación económica es que lleva esto al extremo, no hay dinero no hay nada, el pueblo está muy difícil”, comentó.



Aunque durante el recorrido de este medio fue notoria la compra de artículos de cristalería o utensilios para el hogar por parte de los consumidores que buscaban con qué agradar a las progenitoras, algunas madres expresaron que preferían recibir obsequios que fueran para su uso personal, como ropa, zapatos, carteras, prendas u otros accesorios.



“Los trastes no son regalo. A mí que me lleven vestido, carteras y cosas así. Mi hijos lo saben, que no me regalen eso”, manifestó Germania La Hoz.



De su lado, Arelis García también dijo haber pedido a sus hijas que le den dinero en efectivo como regalo para comprarse algo de su gusto o preferencia. “A mí que me den mi cuarto”, expresó cuando irónicamente hacía la fila para que le envolvieran en papel regalo un juego de tazas soperas de cristal con las que agasajaría a una de sus hijas que ya se convirtió en madre.

Los regalos son envueltos en las tiendas. Los electrodomésticos son los más buscados.

Confían ventas aumenten



Pese a la disminuida cantidad de clientes, encargados de algunos de los establecimientos comerciales visitados por este medio mostraron su optimismo de que las ventas comiencen a incrementarse este sábado por la disponibilidad que tendrán las personas de estar fuera de horarios laborales, además de las ofertas de descuento que han dispuesto en artículos del hogar a propósito de la fecha.



“Ya desde mañana (hoy) se va a ver más movimiento y la gente seguirá llevándose los electrodomésticos como freidoras de aire, tostadoras, lavadoras y neveras que es lo que más han buscado”, afirmó Igor Giraldes gerente de una de las concurridas tiendas de la avenida Duarte.



Consideró que, en relación con el año pasado, las compras han mejorado significativamente y esperan que las personas continúen adquiriendo su mercancía.



Durante el recorrido de elCaribe se evidenció en uno de los comercios de las partes céntricas de la ciudad capital la presencia de personal del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), ante el anuncio de la entidad de que estaría realizando operativos de inspección y verificación con motivo de la celebración del Día de las Madres



Jeny Ríos, empleada del Departamento de Educación al Consumidor, reiteró que en estas circunstancias se mantienen en las tiendas para advertir a los clientes sobre la publicidad engañosa y que reconozcan su derecho a reclamar ante cualquier desperfecto de los artículos que puedan adquirir.

Feria de Inespre para las madres

Decenas de consumidores también aprovecharon ofertas en productos que ofrece el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) para las madres en la Ciudad Ganadera. En la feria que se lleva a cabo hasta este sábado a las 6:00 de la tarde, los visitantes encuentran una gran variedad de productos agropecuarios, entre ellos pollos a 150 pesos, cartón de huevos de 30 unidades a 130, plátanos a 5, guineos a 3, arroz a 20 la libra, papas de 2.5 libras a 40 pesos, pastas alimenticias y otros productos.



Además está a la venta un combo alimenticio que contiene 14 productos por un precio módico de 650 pesos.