Santiago. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Santiago (Ascesensa), José Octavio Reinoso, expresó su preocupación por el crecimiento acelerado de comercios de capital chino.



Reinoso denuncia que muchos de estos negocios operan al margen de las normativas fiscales y laborales, lo que genera una competencia desleal que afecta seriamente al comercio local.



El presidente de Ascesensa señala que la amenaza más directa para el comercio formal establecido proviene de negocios chinos que han proliferado en diferentes puntos del país, sin cumplir con las normativas tributarias, laborales ni de comercio justo.



“Estamos siendo inundados por establecimientos de procedencia china, que no respetan el Código de Trabajo ni los requerimientos de la DGII. Eso crea una competencia absolutamente desleal”, advirtió.



El dirigente empresarial recordó que Ascesensa fue la primera institución en alertar públicamente sobre esta situación, y destacó que tras las denuncias realizadas, las autoridades comenzaron a cerrar algunos de estos negocios que operaban de manera irregular.



“La competencia no puede ser a costa de violar las leyes, si los comercios chinos no tributan ni cumplen con los derechos laborales, entonces el comerciante dominicano está en desventaja total. Es necesario que el Gobierno refuerce la fiscalización y garantice condiciones justas para todos los actores económicos”, sostuvo Reinoso.



En otro orden, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Santiago afirmó que, si bien la institución que representa ha respaldado las acciones del Gobierno en la protección de la soberanía y la frontera, considera necesario establecer una política migratoria coherente que permita regular la situación de los trabajadores extranjeros, en particular los nacionales haitianos que hoy sostienen sectores estratégicos como la construcción y la agricultura.