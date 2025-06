La Comisión Bicameral, responsable del estudio del nuevo Código Penal dominicano aceleró sus labores con el propósito de asegurar la aprobación de esta crucial legislación antes de que finalice la actual legislatura en julio.



Varios legisladores que integran dicha comisión manifestaron la intención de proporcionar al país un marco jurídico penal moderno, destacando las innovaciones que este conllevará y las implicaciones relacionadas con su implementación.



El senador Santiago Zorrilla, presidente de la Comisión Bicameral, informó que se están realizando jornadas de trabajo extensivas, de lunes a miércoles, para avanzar en la revisión de los artículos del código.



“Estamos trabajando acelerado para poder lograr que se pueda aprobar”, afirmó Zorrilla, quien se mostró optimista en cuanto a que los plazos permitirán la culminación del proceso.



Entre las discusiones actuales, se encuentra el artículo 54, con un avance significativo hasta el 83, y se está trabajando sobre la matriz del código que previamente fue aprobado en el Senado y que luego perimió en la Cámara de Diputados.



Una de las principales novedades del nuevo Código Penal, destacada en la comisión bicameral es la inclusión del cúmulo de la pena, que permitirá que las sanciones por múltiples delitos o reincidencia puedan alcanzar hasta los 60 años de prisión.



Esta disposición busca endurecer las condenas en casos de mayor gravedad, respondiendo al clamor de diversos sectores de la sociedad por sanciones más drásticas.



El diputado Jorge Taveras, de la Fuerza del Pueblo, también mencionó la posibilidad de penas a cumplirse en tiempo fuera de la cárcel, como la detención los fines de semana, aunque la discusión aún se centra en los límites de la acumulación de penas.



Aclaración sobre la aplicación



El vicepresidente de la comisión, diputado Wandy Modesto Batista, aclaró que el nuevo Código no se aplicará retroactivamente a casos recientes, como el de “Jet Set, al señalar que la Constitución de la República prohíbe la aplicación retroactiva de la ley.



“La persona que cometió un ilícito debe ser juzgada conforme a la legislación en el momento en que comete la infracción”, precisó.



No obstante, indicó que el nuevo código sí contempla la revisión y aumento de penas para los delitos de homicidio involuntario o por negligencia, que actualmente tienen sanciones menores de tres meses a dos años de prisión.



El senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), expresó su apoyo a la aprobación del Código Penal, manifestando su convicción de que se logrará. No obstante, advirtió que dicho código “no salvará el país”, subrayando que, para él, la clave reside en la aplicación efectiva y correcta de las leyes ya existentes.



“Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplimiento de las leyes que tenemos. Más que otra cosa, no es solamente legislar, no solamente tener leyes”, expresó, sugiriendo que la solución a los problemas nacionales radica en la correcta ejecución del marco legal actual.



Danilo Díaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), enfatizó el compromiso de su partido para que la República Dominicana tenga un nuevo Código Procesal Penal.



El legislador lamentó que diferencias pasadas hayan impedido su aprobación y subrayó la necesidad de superar tales obstáculos.