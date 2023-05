Email it

El informe favorable que aprobó la comisión bicameral a cargo de la revisión de Ley 87-01 de Seguridad Social no se trata de un proyecto de ley sino de un estudio sobre esa legislación, para de ahí elaborar la pieza legislativa.



Así lo informó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al ser preguntado sobre el destino del pliego legislativo.



“En el caso de la Seguridad Social no hay un proyecto de ley todavía sino que se estaba haciendo un estudio sobre la Ley que hay. Pues hay un mandato legal para que a los 10 años de haber sido aprobada la Ley 87-01, se hiciera la revisión, que nosotros revisamos 20 años después”, declaró el congresista en una rueda de prensa en su despacho.



Su comentario es en marco de las quejas emitidas por la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP) contra el informe de la comisión, quien señala que de aprobarse algunas de las modificaciones propuestas en el documento, se destruirá la economía dominicana.



El titular de la Cámara Baja enfatizó que a partir de ese informe que elaboró el equipo conformado por 15 diputados y nueve senadores, se debe construir el proyecto de ley que reformaría la legislación actual.



Entiende que el Pleno, como soberano que es, podría determinar que a partir del informe se elabore el pliego de ley, y que como han salido a relucir “muchas y serias observaciones”, la comisión que elabore la normativa tendrá que tomar en cuenta todos esos aspectos que se han señalado.



Asimismo, recordó que al igual que como la pieza del Código Penal, dicho informe está en espera de ser incluido en la agenda de las sesiones (orden del día).



Entre los puntos más controversiales del informe de la comisión bicameral, está el que indica que aquellos trabajadores que tras cotizar por 35 años en el sistema de la seguridad social podrán retirarse con un hasta un 100 % del promedio de su salario en los últimos doce meses, sin importar la edad.



Además, que aquellos trabajadores que hayan cotizado por 20 años y hayan cumplido los 55 años de edad puedan jubilarse con una tasa de reemplazo del 70 % del promedio de los últimos doce meses.



Cámara de Diputados podría conocer el Código Penal en próximos días



Alfredo Pacheco no descarta que en los próximos días el pleno de la Cámara Baja inicie con la discusión del proyecto de ley del Código Penal, cuyo informe fue aprobado por la Comisión Permanente de Justicia.



Tras precisar que a la legislatura le quedan casi dos meses para cerrar, agregó que en esa ala congresual hay una agenda bastante gruesa de iniciativas que se acumulan y están a la espera de ser incluidas en la agenda del orden del día y presentadas al Pleno, como es la citada iniciativa de ley.



Recordó que los informes de comisiones van a la agenda de sesiones de acuerdo a la fecha en que se aprueban o la importancia que tienen. “En otras palabras, se hace una fila para irlos conociendo”, sustentó.



Se recuerda que el proyecto de reforma al Código Penal fue aprobado en el Senado y perime al cierre de esta legislatura.

Será sede de reunión extraordinaria del Foprel

Alfredo Pacheco informó que el país será sede de la XXVIII reunión extraordinaria del Foprel, actividad que tiene como anfitrión a la Cámara de Diputados. El evento se llevará a cabo este jueves 01 y viernes 02 de junio, en el hotel El Embajador. Están invitados el presidente y la vicepresidenta de la República, Luis Abinader y Raquel Peña, respectivamente. Entre los temas a tratar está el cambio climático y su impacto; la identificación de mejores prácticas parlamentarias; la migración; y las proyecciones económicas analizadas por organismos internacionales.