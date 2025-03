Comisión senatorial Cámara de Cuentas entrevistará a los 15 preseleccionados por CD

Santo Domingo.– Aunque ya lo hizo la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, los 15 preseleccionados a miembros de la Cámara de Cuentas (CCRD) 2025-2029 serán entrevistados nueva vez, pero ahora por senadores.

La comisión especial de la Cámara Alta a cargo de elegir a los cinco miembros del nuevo pleno del órgano extrapoder decidió entrevistar, este lunes 31 de marzo, a los integrantes de las ternas remitidas por los diputados.

La información la ofreció este viernes el presidente de la comitiva, Guillermo Lama (PRM-Bahoruco), tras sostener la primera reunión con el equipo legislativo en el salón Francisco Bonó de la Cámara Alta, para definir la metodología y el cronograma a seguir con los preseleccionados.

“Se decidió nuevamente invitar a los seleccionados, a las ternas que nos envió la Cámara de Diputados, donde realizaremos algunas preguntas que los senadores estiman”, sostuvo el legislador.

El encuentro está pautado comenzar a partir de las 9:30 de la mañana, en el salón Polivalente del ala congresual. Cada senador será libre de hacer las preguntas que considere y los candidatos tendrán cinco minutos para responder. Las entrevistas no serán transmidas en vivo.

El grupo legislativo tiene dos semanas para elegir a la Cámara de Cuentas, confirmó el representante de la provincia Bahoruco.

Oficialistas rechazan línea partidaria para elección

Guillermo Lama y otros comisionados oficialistas negaron que hayan trazado línea política para elegir a los cinco miembros de la CCRD, cómo ha acusado la oposición.

La comisión especial senatorial de Cámara de Cuentas está integrada, además de Lama, por Pedro Tineo (PRM-Monte Plata), María Mercedes Ortiz (PRM-Hermanas Mirabal), Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega), Félix Bautista (FP-San Juan), Omar Fernández (FP-Distrito Nacional), Aneudy Ortiz (San José de Ocoa), Franklin Romero (PRM-Duarte), Moisés Ayala (PRM-Barahona) y Eduard Espiritusanto (FP-La Romana).

Las ternas están en orden alfabético por el primer apellido

El pasado miércoles, tras intensos debates y rechazo de la oposición, la Cámara Baja convirtió en cinco ternas (15 candidatos) los cinco quintetos de preseleccionados a miembros de la Cámara de Cuentas sugeridos por la comisión de diputados a cargo del proceso de evaluación.

Las ternas (grupo de tres aspirantes) fueron escogidas de los respectivos quintetos y remitidas al Senado en orden alfabético por el primer apellido.

La primera terna la integran Francisco Alberto Franco Soto, Cesáreo Radhamés Guillermo Veloz y Yira Manuela Henríquez de Sánchez; la segunda, Ferdinand de León, María Aurelina Estévez Abreu y Emma Polanco Melo de Mercedes; y la tercera, Charles Isaac Betances Tejada, Maribel del Carmen Reyes Morillo y Francisco Tamárez Florentino.

Asimismo, la cuarta terna está compuesta por Rayner José Castillo Martínez, Edward Manuel López Ulloa y Ramón Méndez Acosta; y la quinta, Claudia Catherine Álvarez Troncoso, José Miguel Fernández de la Cruz y Griselda Gómez Santana.

El Senado de la República no está obligado a elegir los cinco miembros de la Cámara de Cuentas por quien encabece la terna o por el orden de las mismas.

La Cámara Alta es la encargada de elegir de entre las ternas los cinco nuevos miembros de la entidad fiscalizadora de los recursos públicos, y lo haría antes del próximo 15 de abril, fecha en que se cumplen los cuatro años de la gestión del actual pleno, presidido por Janel Ramírez, juramentado en 2021.

La Carta Magna establece en su artículo 248 que la Cámara de Cuentas estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años, y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos.

Ciudadanía en espera

El país está a la espera de un pleno de la Cámara de Cuentas que no genere controversias y cumpla con su rol; contrario al Pleno vigente.

Ante la ineficiencia y señalamientos en torno a los cinco integrantes del órgano de control externo de los recursos públicos, los diputados oficialistas intentaron hacerles un juicio político 2023, pero no prosperó, porque no contaban con los votos necesarios. Sin embargo, a pesar del deprimente trabajo de esa CCRD, su titular y los miembros Mario Fernández y Elsa Peña, se evaluaron en la comisión de diputados, con el propósito de seguir representando a la institución, no obstante, fueron descartados.