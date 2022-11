Email it

Jesús Núñez, alias (el cañero), llegó a la Habana, Cuba el 31 de octubre, y fue intervenido esa misma semana. Le realizaron varias biopsias y otros once análisis para determinar la magnitud del cáncer que le aqueja y posteriormente estudiar la viabilidad de posibles intervenciones quirúrgicas.

El cañero se encuentra tratándose en el Instituto Nacional de Oncología Y Radiobiología de Vedado en la Habana, Cuba.

Núñez informó a periodistas de elCaribe, vía llamada telefónica que el pasado martes le fueron retirados los puntos de sutura de los análisis especiales. Explicó que vienen otras intervenciones médicas.

En ese orden, el activista sindical dijo que el próximo martes el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros Cubano recibirán en su nombre los resultados de los análisis incluyendo las biopsias que se le practicaron.

En ese orden, la Central de Sindicatos es la institución autorizada por Núñez de recibir alrededor de once análisis a su nombre.

Núñez expresó que tanto la dirección del hospital no permite entregar resultados de análisis sensibles directamente a las personas. Añadió que de esta manera cuidan la salud emocional y psicológica de los pacientes.

‘’Según informaron los médicos tratantes, hay resultados que son muy impactantes y no pueden comunicárselo al paciente, ellos cuidan el estado de ánimo y emocional’’, puntualizó.

El sindicalista dijo que en Cuba, los médicos que le atienden son los jefes y especialistas de áreas en el hospital del Vedado, oncólogos y endocrinólogos.

‘’Hay un total de cinco especialistas involucrados en darle seguimiento, me están monitoreando la enfermedad. ’Aquí en Cuba, me realizaron dos biopsias el mismo día, en Santo Domingo me hicieron una sola biopsia en cinco meses, aquí se agilizan las cosas’’, dijo Núñez.

Según los doctores los ganglios que afectan a Núñez en el cuello también están diseminados en la barriga y parte izquierda del costado.

‘’Estoy enfrentando una terrible enfermedad pero estoy en buenas manos’’, afirmó Núñez.

Núñez contó a este medio que los médicos tratantes le han informado que a partir del martes, fecha prevista para entregar los resultados. El paciente debe estar acompañado por una persona permanentemente, porque según ellos pasará a otro renglón.

A la petición respondió: ‘’Hay todo un contingente de compañeros que están dispuestos de venir para acompañarme en Cuba pero todavía no me decido a quién seleccionar todavía’’ adelantó.

Pendiente de los acontecimientos en el país.

Núñez rechazó de forma categórica las deportaciones intensificadas que a través de la Dirección General de Migración (DGM) está implementando el gobierno dominicano y calificó la misma como una cacería en contra de los migrantes haitianos en el país.

Asimismo, informó que once migrantes haitianos, miembros de su organización fueron deportados de forma arbitraria, según el activista los migrantes contaban con sus documentos regulares.