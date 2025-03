Entre advertencias sobre posibles riesgos y manifestaciones de respaldo, por otro lado, mañana domingo será realizada la denominada “Gran Movilización Nacional” en el Hoyo de Friusa, en Bávaro, una comunidad habitada por muchos nacionales haitianos y que el grupo la Antigua Orden Dominicana dice quiere “recuperar”.



Con el respaldo de figuras, políticos, comunicadores y otros ciudadanos, la Antigua Orden Dominicana parte desde Santo Domingo mañana hacia el Hoyo de Friusa a las 8:30 de la mañana, mientras algunos sectores ven con recelo esta marcha por las consecuencias que, según afirman, podrían traer por considerarse una “incitación” hacia los haitianos que viven allí.



“Dominicanos, la patria nos llama. Nos han traicionado. Por 25 años, PLD, PRM y FUPU han vendido nuestra tierra, entregando nuestra soberanía y permitiendo la invasión silenciosa, Friusa es la prueba, un pedazo de nuestra nación arrebatado ante nuestros ojos. Nos quieren fuera de lo nuestro, pero se acabó la sumisión. No somos un pueblo que se rinde, somos los herederos de Duarte, Sánchez y Mella. Convoco a los valientes, a los que aún sienten el fuego patrio. Vamos a Friusa. Vamos a recuperar lo nuestro. A los traidores, escúchenlo bien: sus días están contados. Dominicanos, la historia se escribe hoy”, son las expresiones del líder de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, en su convocatoria a la que pide, además, ir vestidos de color negro.



Llaman a apoyar y a exigir en ella aplicación del 80/20



El exdiputado Vinicio Castillo Semán manifestó su respaldo a la marcha convocada por la Antigua Orden Dominicana para el próximo domingo 30 en Friusa, indicando que la misma debe realizarse de forma pacífica y sin incidentes y que debe incluir entre sus demandas la aplicación de la ley laboral que favorezca a los dominicanos en la proporción de 80/20 de empleos turísticos en los hoteles de la provincia La Altagracia.



“En la marcha de Friusa del domingo debieran de participar las centrales obreras y los sindicatos representando al trabajador dominicano que ha sido desplazado masivamente en la zona turística, no solo en el área de la construcción, sino también en los empleos de los hoteles, que es lo que ha agravado el asentamiento de haitianos ilegales en la zona en un número tan grande que ya se sienten con derecho a dominar territorios como el de Friusa”, expresó Castillo Semán.



“La marcha tiene que ser una muestra de civismo que envíe un mensaje fuerte y claro al mundo de que el pueblo dominicano será movilizado en defensa de la nación frente a lo que es una invasión masiva de ilegales haitianos, exigiendo a las autoridades del gobierno tomar acciones contundentes de repatriación masiva de ilegales y endurecimiento en la persecución del tráfico de haitianos que ha venido operando con plena impunidad judicial”, agregó el exdiputado Castillo.



De su lado, el dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo hizo un llamado contundente a todos los dominicanos a apoyar la marcha nacionalista como muestra del rechazo ciudadano ante la creciente migración irregular y la inacción del gobierno frente a la crisis fronteriza.



Ramfis criticó las declaraciones del presidente Luis Abinader, asegurando que en la zona de Friusa “no hay control migratorio real”.



“Yo he marchado en Friusa, he estado en Úbero Alto y he visto con mis propios ojos lo que está pasando. El presidente le mintió al pueblo diciendo que Migración actúa en Friusa. Si eso fuera cierto, no saldrían 300 ilegales de cada esquina”, aseguró Trujillo, durante una entrevista exclusiva en el programa El Matutino del País, transmitido por De Último Minuto TV y El Seis.



El político reiteró que no busca politizar la marcha, pero sí mostrar su respaldo a una causa que, a su entender, representa el sentir de la mayoría del pueblo dominicano.



Por otro lado, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana expresó su preocupación ante la convocatoria a una marcha en la comunidad de Friusa, en la provincia La Altagracia, motivada por tensiones relacionadas con la migración haitiana.



El presidente de la entidad, obispo Reynaldo Franco Aquino, hizo un llamado a la prudencia y la cordura, exhortando a evitar escenarios que puedan derivar en violencia o confrontaciones con consecuencias lamentables para la nación.

Presidente Senado la calificó de “imprudente”

A principios de esta semana, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó de “imprudencia” la convocatoria a la marcha hacia el Hoyo de Friusa que encabeza el movimiento La Antigua Orden Dominicana bajo el lema “Exigimos Transparencia”, por entender que “se puede salir de control” debido a la situación que se vive con Haití.



Al respecto, exhortó a los dominicanos a manejarse con el mayor nivel de sensatez y prudencia posible para mantener la rigidez y seguridad en la frontera con la vecina nación.



“Es la primera ocasión que vemos una situación tan delicada, tan complicada, cuando ya vemos que ese país sigue siendo controlado por bandas”, advirtió.



Mientras que el presidente Luis Abinader, durante LA Semanal con la prensa del pasado lunes, anunció ayer que el gobierno está trabajando en un plan estratégico para ir eliminando gradualmente la presencia de trabajadores extranjeros haitianos en el sector de la construcción, que laboran de manera irregular en el país.



El Hoyo de Friusa, en Bávaro, al este del país, es denominado un “Pequeño Haití” por la cantidad de haitianos que residen allí.