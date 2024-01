La segunda legislatura ordinaria, iniciada el pasado 16 de agosto, cierra hoy viernes a la media noche y con ello los trabajos legislativos del Congreso Nacional.



A excepción de algunas iniciativas, el periodo de 150 días concluirá con una serie de proyectos de ley que no podrán ser evacuados en las sesiones convocadas para esta mañana, de los cuales algunos van a perimir y otros quedarán para el próximo 27 de febrero, cuando comienza la primera legislatura ordinaria.



No obstante, como en cada recta final de las legislaturas, los senadores y diputados “pisarán el acelerador” e intentarán ponerse al día con el conocimiento y aprobación de algunos de esos proyectos de ley, resoluciones y contratos, con el fin de darles salida sin demora. Fue por ello que la Cámara Alta convocó sesión para las 11:00 de la mañana y la Baja, a partir de las 10:00 am.



El pleno de los diputados conocerá el proyecto de ley que eleva el distrito municipal La Victoria, provincia Santo Domingo, a la categoría de municipio, sometido por la diputada Lucrecia Santana Leyba. El pliego legislativo fue aprobado por los senadores con algunas modificaciones tras ser refrendado por los diputados, razón por la cual la Cámara Alta lo devolvió, tal como establece la Constitución y reglamentos.



La Cámara de Diputados también tiene en su agenda de hoy discutir en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, que es una de las leyes que ordena crear la Constitución desde el año 2010.



En tanto, el Senado podría conocer el proyecto de ley que declara a Pedernales como provincia ecoturística, sometido por el diputado peledeísta Radhamés Camacho. Si fuese declarada de urgencia y aprobada en dos sesiones consecutivas, la pieza sería ley. La norma contempla la creación del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Pedernales como órgano rector de la promoción y entidad sin fines de lucro para regular las actividades ecoturísticas de la provincia.