La condición de salud de la jueza apoderada para conocer la preliminar a los alegados integrantes de una red de narcotráfico que sindican a César Emilio Peralta (el Abusador), mantiene paralizado el reinicio del proceso.



Ayer, por segunda ocasión se aplazó la audiencia debido a que la jueza Franchesca Potentini tiene problemas de salud, de los cuales no han dado mayores detalles, que le han impedido estar disponible para conocer el proceso. La vista fue programada para el 19 de agosto.



A Potentini, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se le asignó el caso el mes pasado, luego de que la jueza Patricia Padilla fuera apartada del mismo tras ser recusada por el Ministerio Público por emitir juicios de valor sobre el expediente.



Será entonces el 19 de agosto cuando Potentini pueda conocer la audiencia preliminar, la cual tendrá que iniciar desde cero, ya que no puede continuar donde se quedó la jueza Padilla.



La situación se debe a que, al ver un cambio de juzgador, que es quien tiene que tomar una decisión de si este caso pasa o no a juicio, se perdió el principio de inmediación que establece el Código Procesal Penal.



De acuerdo a lo explicado por juristas, la audiencia preliminar tendrá que recomenzar ya que la jueza Potentini no tiene conocimiento de lo que allí se debatió y tampoco puede “ponerse al corriente” solo leyendo las actas de audiencia o la acusación presentada por los fiscales.



El Ministerio Público ha dicho que la alegada red de Peralta logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico. Los implicados en este caso son Marisol Franco, esposa de César el Abusador; el expelotero Octavio Dotel, José Quiterio, Manuel Sánchez, Johanny Paniagua, Yadher Vásquez (Jake Mate), entre otros.