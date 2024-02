Más de 80 días lleva en crisis institucional el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) tras los resultados electorales del pasado 2 de diciembre, que provocaron la división del gremio en dos grupos.



La crisis institucional alcanzó recientemente uno de sus momentos más cruciales, y estuvo a punto de terminar en una tragedia entre dos bandos.



Y es que ayer, la sede del CARD de la avenida Bolívar fue centro de atención, al amanecer rodeada de un conjunto de hombres vestidos de negro que amenazaban con romper los candados y abrir las puertas del establecimiento para que tome posesión de la presidencia Yohan López, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados.



Mientras, a escasos metros de ellos, en el Parque Independencia, una fracción que apoya al otro candidato a la presidencia, Trajano Vidal Potentini, de Fuerza del Pueblo (FP) y aliados, denunció que “los hombres de negro” de López le impidieron entrar en la sede, donde Potentini iba a asumir la presidencia del gremio tras, el día anterior, ser ratificado por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) dirigida por Ydelfonso Brito.



Agreden a señor de la tercera edad



Desde tempranas horas de la mañana, la tensión se apoderó de los aledaños de la zona, mientras transeúntes, fotorreporteros y periodistas fueron al lugar de los hechos. Algunos fueron testigos del momento en que el líder de los que vestían de negro agredió a un señor de tercera edad, quien grababa; le arrebató el celular, lo tomó por el cuello y dio una bofetada.



Más tarde elCaribe supo que el agredido es periodista, empleado del CARD y de un medio de comunicación muy conocido, según reveló una fuente allegada a Surun.



Al tratar de justificar el maltrato, el cabecilla de los abrigados con capucha explicó que el señor no portaba identificación de prensa y se le había advertido que abstuviera de grabar, y seguía haciéndolo, “y por eso se le dio lo suyo”.



Pero esto no fue todo. Otro miembro del grupo amenazó con golpear a la periodista Paola Benítez, del canal 32.



Por las constantes intimidaciones, los reporteros tenían temor de acercarse a esos hombres, algunos de los cuáles contaban lo que estaban dispuestos a hacer con tal de cumplir con lo que les fue encomendado.



Policía Nacional baja las tensiones



No fue hasta que llegó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, cuando la tensión bajó un poco y por corto tiempo, ya que este y los agentes que le acompañaban se marcharon casi de inmediato. Pesqueira, antes de irse, garantizó la seguridad del perímetro y exhortó a la persona agredida –a quien desconocía- a querellarse para que sea escuchado su reclamo.



El líder del grupo de negro recibía varias llamadas y se paseaba por los alrededores de la sede del gremio. Dijo a los periodistas que podían hacer su trabajo, pero que no entorpezcan el suyo y estén en un lugar donde no haya peligro, “por lo que pudiera pasar ahorita”. Se refería al momento en que irrumpieran en el local para que tome posesión Yohan López.



Miembros del grupo confesaron que horas antes habían desarmado (despojado de pistolas) a integrantes del bando contrario (Potentini). “Los ropas oscuras” rodearon la sede del Colegio de Abogados desde las 9:00 de la noche del día anterior.



Yohan López, desmintió que su equipo haya intervenido la sede del CARD. “Ni nosotros ni nuestro equipo se ha presentado a la sede del Colegio de Abogado de la República Dominicana. Nuestro equipo ha trabajado bajo la sombrilla de la legalidad”, aclaró por teléfono en el programa Sol de la Tarde.



Sostuvo que el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, a quien apoya la banda de PLD, se ha inventado fábulas para sucumbir a la opinión pública y atribuirle hechos y situaciones a la corriente del PRM que no se corresponden con la verdad.

Vocero de la Policía, Diego Pesqueira, apaciguó la situación en el CARD.

¿Qué dicen los dos frentes?

Por el lado de los juristas Miguel Surun, presidente saliente del CARD, y Trajano Vidal Potentini, acusan a Yohan López y quienes le apoyan de ser responsables de la crisis en el gremio, tras no aceptar la victoria de la Alianza Rescate RD en los pasados comicios.

La Comisión Nacional Electoral que agrupa a los profesionales de Derecho dirige por Ydelfonso Brito informó que, mediante una resolución, ratificó el pasado jueves a Trajano Vidal Potentini como presidente electo del gremio para el período 2023-2026. Según sus miembros, se hizo “en cumplimiento con la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE)”, emitida el pasado 12 de enero.

La sentencia ordena al CARD “que, a través de su Comisión Nacional Electoral, realice un nuevo cómputo de los votos emitidos en la elección celebrada el 2 de diciembre del 2023, sin aplicar los pactos de alianzas irregulares aprobados mediante Resolución CNE-(CARD)-009-2023, por carecer la misma de efectos jurídicos. En ese sentido, los votos deberán ser computados de manera separada para cada candidato, quedando vigentes solo los acuerdos regularmente aprobados”.

La ordenanza del TSE agrega: “La Alta Corte dispuso que la sentencia sea ejecutada en un plazo no mayor de 5 días hábiles, a partir del lunes 15 de enero del 2024”.

Sin embargo, hace más de dos meses de la sentencia.

En ese sentido, quienes apoyan a Yohan López dicen que Ydelfonso Brito se percató que el Consejo Nacional del Colegio de Abogados (quien dice ser la máxima autoridad del gremio) realizaría una asamblea el día de ayer (23 de febrero) para darle cumplimiento a la sentencia del TSE, con la designación de una nueva comisión electoral –ya que insisten que el pasado 27 de diciembre depusieron la comisión que preside Brito- , para concluir con el proceso y juramentar al candidato perremeísta.

El Consejo Nacional anunció que se reunió ayer en asamblea con el más de 68 por ciento de sus miembros y aprobó la designación de la nueva comisión electoral, la cual, según los miembros del Consejo, tiene la responsabilidad de realizar un nuevo cómputo sin la alianza de los candidatos al CARD Trajano Potentini y Diego García (exmiembro del PLD); la juramentación de la nueva directiva nacional; y las secciónales de todo el país.

La Comisión Electoral juramenta Yohan López

Luego del conflicto, la nueva Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados juramentó al candidato Yohan López para, según los integrantes, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que deja sin efecto la alianza entre Potentini y García (con la cual el primero tendría mayoría votos).

“Esta comisión electoral proclama ganador a Yohan López por haber obtenido con la Plancha Nuevos Tiempos 10,817 votos, representando un 45 por ciento”, dijo Norberto Mercedes en su condición de secretario de la comisión.

En la asamblea, fueron juramentados también la Junta Directiva Nacional y los presidentes de las secciónales. «Con esta juramentación se da cumplimiento a la sentencia número TSE-0108-2024 del Tribunal Superior Electoral de fecha 12 de enero 2024», de acuerdo al Consejo Nacional.