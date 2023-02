Legisladores de distintos partidos políticos no están de acuerdo con el planteamiento del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, quien expresó que el liderazgo político dominicano no asume el ejemplo ni emula la vida del patricio Juan Pablo Duarte.



En ese sentido, Juan Julio Campos, vocero de los diputados del PLD, se mostró de acuerdo con las declaraciones del titular del Instituto Duartiano, “pero de forma parcial”.



El miembro del referido Instituto, precisó que quizás haya una parte del liderazgo político del país que no emule los principios Duartianos, pero que “no somos todos los políticos”.



“Yo mismo tengo medios de comunicación y enarbolo, promuevo los valores duartianos, y el mismo presidente (Wilson Gómez) lo sabe. Es más, yo soy miembro del Instituto Duartiano a nivel nacional y soy de los directivos en mi provincia, La Altagracia. De manera que hay políticos, dentro de los cuales me encuentro yo, que enarbolamos los valores y los principios de la patria, sobre todo los ideales de Juan Pablo Duarte”, sustentó.



Mientras Ignacio Aracena, diputado perremeísta, indicó que respeta el criterio de Wilson Gómez, sin embargo, dijo que en su comentario no es justo. “Él no es justo en su comentario, porque no se puede generalizar”, sostuvo.



Agregó que hay congresistas y políticos que hacen su trabajo, y también “un gran sacrificio” por tener una mejor República Dominicana, apegados a los principios que enseñó el patricio Juan Pablo Duarte.



De su lado, Omar Fernández, representante de los diputados de Fuerza del Pueblo (FP), aunque reconoció que se debe hacer más esfuerzo para que cada día más personas, sobre todo los jóvenes, tengan inculcados en mente y corazón esos valores, afirmó que no está de acuerdo en su totalidad con esa declaración.



“Evidentemente, sí estamos quienes promovemos los valores patrios y cuidamos nuestra patria desde los espacios que nos toca”, manifestó.



“La otra campana”



Pedro Botello, portavoz de los diputados reformistas, dijo que está 100% de acuerdo con el pronunciamiento del titular del Instituto Duartiano.



“El Gobierno, un día tiene un discurso, otro día lo varía y es lo que motiva que Wilson haga este tipo de pronunciamiento y envuelva a toda la clase política”, consideró el legislador.



Wilson Gómez, quien habló en su participación en el Desayuno elCaribe-CDN, dijo que ve en el patricio Juan Pablo Duarte los alcances de un líder con todos los atributos, entre ellos integridad, transparencia y honestidad.