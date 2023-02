Email it

A partir de este 27 de febrero cuando se inicia la primera legislatura ordinaria de este año, el Congreso Nacional tiene el desafío de dar salida a importantes leyes que vienen arrastradas de anteriores períodos legislativos, pero que no han logrado aprobación a pesar de que la mayoría ha estado dentro de la agenda prioritaria.



La lista la encabeza la controvertida Reforma al Código Penal, que a pesar de lograr su aprobación en el Senado de la República deberá sortear ahora los desafíos propios de la Cámara Baja, donde las posiciones están más divididas.



La pieza que los senadores sancionaron en dos lecturas dejó fuera las causales para la despenalización del aborto por las que luchan las feministas.



En el escenario actual, contrario a otras ocasiones, se percibe una firme decisión de los diputados de dar salida a la pieza excluyendo los temas que dividen a la sociedad y sobre los que no se ha alcanzado consenso.



Sobre el tema, el Senador Ramón Rogelio Genao dijo esperar que la pieza logre aprobación tras más de 20 largos años.



“Nosotros vamos a seguir tratando de consolidar el Código Penal, en la Cámara de Diputados está vigente, le queda esta legislatura para ver si se convierte en ley. Ese es nuestro proyecto principal”, dijo el congresista del Partido Reformista Social Cristiano.



Otra gran deuda del Congreso dominado por el partido de gobierno, es la Reforma a la Ley 88-01 de la Seguridad Social , que aunque ha estado inclusive en la lista priorizada del Poder Ejecutivo, luce estancada y sin que la comisión de estudio de señales de avances significativos.



“Este Congreso está comprometido con la reforma a la Ley de Seguridad Social, y habrá reforma”, sentenció la diputada oficialista Soraya Suárez, quien reconoció que es una iniciativa que envuelve muchos intereses.



Ley de Hidrocarburos



El proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos sometido hace un año por presidente de la República Luis Abinader, Luce aún más estancado, en momentos en que la población reclama que los precios sean transparentados.



Enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, otra iniciativa que no ha avanzado en el camino hacia su aprobación es la Ley de Referendo Consultivo y Constitucional, una importante herramienta que daría a la población poder decisión sobre leyes que envuelvan temas trascendentales para el País.



A partir del 27 de febrero los legisladores tienen el desafío de dar salida a otros proyectos como la Ley de protección Integral de la Mujer, Ley de Régimen de Administración y Disposición de Bienes Incautados y Ley de Régimen de Compras y Contrataciones.

Iniciativas de interés del Gobierno pendientes

Otras piezas legislativas pendientes de aprobación son la Ley de Función Pública, Ley de Turismo Náutico y la Ley de Agua. Esta última está pendiente, aunque el Gobierno anunció que sometería un nuevo proyecto para corregir la dispersión institucional que existe en ese sector. Aunque está bastante adelantada, otra pieza que aún está pendiente es el proyecto que busca regular los Fideicomisos Públicos en el país, y que ha generado acalorados debates entre el oficialismo y la oposición.