La Cámara de Diputados y el Senado favorecen el cierre de la frontera si en Haití persisten en desviar río Masacre

Las cámaras legislativas de la República Dominicana, respaldaron por separado las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader, ante el conflicto generado por la construcción de un canal que realizan los haitianos con el fin de desviar el agua del río Masacre para uso agrícola en el vecino país.



En ese sentido, la Cámara de Diputados aprobó una resolución, mediante la cual respalda al Poder Ejecutivo para que agote todas las vías diplomáticas existentes en relación a las medidas y acciones que sean necesarias ante la crisis internacional originada por la construcción de un canal en Haití que desviaría parte del cauce del río Masacre.



Sobre el tema, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, afirmó que la soberanía y la defensa del país, son innegociables, dice que es un deber supremo de los legisladores y de los ciudadanos dominicanos.



“Son los momentos en que no debe haber colores partidarios, sino que hay que defender la soberanía dominicana bajo cualquier circunstancia”, recalcó Fernández.



De su lado, el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, consideró que el país está viviendo una situación delicada, tras lo ocurrido con el pueblo de Haití.



De igual forma, el diputado Tonty Rutinel explicó que la situación fronteriza no debe politizarse, porque este conflicto no es un problema de ahora. De su lado, la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sonia Agüero, sostuvo que los comerciantes de Dajabón también apoyan las medidas, pero solicitan que se les ayude en la compra de sus productos perecederos, debido al cierre del mercado Binacional.



Senadores respaldan medidas



El Senado de la República, dio un voto de confianza y solidaridad al presidente Luis Abinader, por su posición ante la actual situación frente a Haití. La iniciativa fue remitida a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa.



La iniciativa fue presentada por el senador Cristóbal Castillo, quien enfatizó que “somos nacionalistas y tenemos que defender la República Dominicana por encima de todo interés político”.



En tanto que el Senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yvan Lorenzo, manifestó que el Gobierno ha manejado las relaciones dominico-haitianas con alto componente de populismo.



Agregó que el cierre parcial de la frontera, debido a la situación generada por la construcción de un canal en la parte haitiana del río Masacre, ha generado desesperanza, comprometiendo la paz y la tranquilidad de los dominicanos.



El legislador llamó a las autoridades a detener “la emisión de ciudadanías y residencias a extranjeros sin tomar las medidas de seguridad correspondientes, ya que algunos delincuentes internacionales han sido sorprendidos con cédulas dominicanas”.



Mientras que el senador por Montecristi, Ramón Pimentel dijo que tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Haití se ha convertido en un Estado fallido que no respeta los acuerdos internacionales, como el establecido en 1929 entre ese país y República Dominicana. Dijo que es inaceptable que algunas personas estén politizando las medidas tomadas.

Se requiere un liderazgo nacional unificado

El sexto considerando de la resolución de los diputados establece que el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre la República Dominicana y Haití, del 20 de febrero del año 1929, indica en su artículo 10 que los ríos y otros cauces de agua que nacen en un Estado y corren por el territorio de otro Estado o sirven de límite entre los dos países, ambos se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente o de alterar el producto de las fuentes de ellos. Expresa, además, que a pesar de que el diseño de la política exterior recae sobre el Poder Ejecutivo, la crisis de Haití representa un suceso excepcional que requiere que todo el liderazgo nacional se unifique.