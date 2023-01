El presidente del TC, doctor Milton Ray Guevara, destacó que por decisión unánime la tarja fue colocada en el primer salón de sesiones que tuvo la alta corte.



El Tribunal Constitucional (TC) develizó una tarja en honor al fenecido jurista, periodista y académico Adriano Miguel Tejada, por su colaboración voluntaria con todas las iniciativas desarrolladas por esta alta corte.



El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, destacó que por decisión unánime del Pleno la tarja fue colocada en el primer salón de sesiones que tuvo el órgano constitucional en la sede principal, donde regularmente Tejada sostuvo reuniones como editor honorífico del anuario.



Resaltó las excepcionales cualidades y los logros del veterano periodista, a quien describió como un organizador extraordinario, amante de la música, el deporte y la literatura.



“Cuando uno suma todas esas actividades en las que Adriano Miguel se involucraba exitosamente, uno no deja de sorprenderse y de entender cómo en la vida Dios envía a personas que tienen una misión verdaderamente ejemplar, que sirven de modelo y de orientación en un país en que nuestra juventud necesita siempre eso. Siempre desprendido, siempre colaborador, siempre buen familiar, siempre buen amigo, y esas cualidades, esas prendas no abundan en estos tiempos”.



Afirmó que el TC se honra cuando reconoce la labor que realizó el periodista y resaltó que la idea que persiguen es que no se pueda borrar la impronta de Adriano Miguel, quien fue un apasionado del constitucionalismo.



“Cuando uno examina a vuelo de pájaro lo que yo he tratado de decir aquí de Adriano Miguel, uno se da cuenta que es un paradigma de lo que debe ser un buen ciudadano, una buena ciudadanía, de lo que debe ser la integración de un ciudadano a facetas múltiples de la vida”, aseguró.