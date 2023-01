Las operaciones del consulado dominicano en su sede actual en Madrid, España, tienen los días contados. La orden de desalojo tiene fuerza de sentencia, por lo que su traslado se hace urgente.



La decisión fue evacuada por un tribunal competente de la capital española. Su alcance también impacta las labores de la Junta Central Electoral, la Dirección de Pasaportes y otras oficinas que funcionan en el edificio, ubicado en la céntrica avenida Paseo de la Castellana #128.



Esta medida reviste importancia debido a que España es la segunda nación con la inmigración dominicana más numerosa, que asciende a más de 187,345 compatriotas.



Una fuente confirmó a elCaribe que en estos momentos la delegación consular busca con apuro dónde establecerse para continuar ofreciendo los servicios consulares. “Cuando desalojen no solo van a desalojar el consulado, se va la Junta Central Electoral y la Dirección de Pasaportes que operan en el mismo lugar”, puntualizó.



La orden judicial es producto de años de litigios y, según la fuente consultada, es el resultado de quejas continuas de inquilinos y propietarios del edificio concernientes a “los ruidos” propios de estas actividades y la confluencia de personas en busca de los servicios.



“Es un proceso judicial que se ha estado arrastrando por varios años. Todo comenzó porque los inquilinos y propietarios donde opera el consulado dominicano se han quejado por la cantidad de personas que asisten a ese edificio y los ruidos. Eso resulta incómodo para las personas que son propietarias”, dijo.



De acuerdo con las informaciones que maneja, los residentes se quejaron con el propietario del local donde opera la misión consular, y este no vio otra opción que demandar al consulado para que abandone el lugar, porque no le interesa renovar el contrato.



La fuente consultada hizo énfasis en que no es un conflicto que surgió en la gestión del cónsul actual ni en la del pasado. Es un problema que lleva años, sostuvo. Destacó que el consulado apeló la decisión, pero la mayoría de los recursos legales disponibles se agotaron. “Ya están en la etapa final”, dice, al tiempo que indica que la entidad está en la necesidad de buscar un local con carácter de urgencia.



En ese orden, restó validez a la versión de que se trate de un tema de pagos del local, como se afirma en algunos círculos. Este periódico trató por los medios pertinentes de obtener una respuesta por parte de la Cancillería de la República Dominicana pero como ya es costumbre con los medios de comunicación, no hubo respuesta.



Aumentan horario



A principios de diciembre, la sede consular dominicana en Madrid aumentó a 30 minutos más el horario de la jornada diaria con el objetivo de hacer más eficientes los servicios brindados. El nuevo horario es de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde de lunes a viernes.



Un desalojo forzado del Consulado de la República Dominicana en Madrid afectaría servicios como solicitud de visas, expedición, renovación y reportes de pérdida de pasaportes, certificaciones así como renovación y duplicado de licencia de conducir, entre otros.



En el espacio también opera un módulo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre . La misma suerte corre para el Instituto de Dominicanos en el Exterior, que también tiene un módulo en este inmueble para promover la cultura y la identidad dominicana en esa tierra.

Se necesita un local que reúna todos los servicios

El Consulado de la República Dominicana en Madrid opera en un local ubicado en el segundo piso de un edificio de diez niveles mayormente ocupado por residentes. La gran apuesta del consulado dominicano en la capital española es precisamente “acercar” los servicios a la comunidad dominicana en el exterior a fin de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos. De ahí se explica la congregación de módulos de distintas instituciones en el edificio en conflicto. Hace solo diez días, el Banco de Reservas inauguró una oficina de representación en la capital española como parte de su estrategia de internacionalización, que permitirá a la diáspora dominicana gestionar servicios bancarios y asesoría financiera relacionada a posibles inversiones. Aunque este local no está en el mismo edificio del consulado dominicano, esta situación es leída por algunos como una falta de coordinación dado al tiempo y peso de la sentencia. La oficina de Banreservas en Madrid está ubicada en la avenida La Castellana, cerca de la sede consular. Con esta apertura, se convierte en el primer y único banco dominicano con presencia en España.