BARAHONA – Se desarrolla con toda normalidad en esta ciudad el proceso de consulta interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual inició a las 8:00 de la mañana de hoy y cerrará a las 5.00 de la tarde.

Uno de los primeros en ejercer su derecho al voto en el referido proceso fue el senador peldeista José del Castillo, quién al salir del lugar fue ovacionado por varios de sus seguidores.

Se pudo constatar que hay un gran entusiasmo a nivel local entre la dirigencia, militancia y simpatizantes del partido morado, quienes hasta el momento han observado un ejemplar comportamiento, fundamental para que el proceso marche con toda normalidad.

Los aspirantes a ganar la consulta son la ex vicepresidenta y ex primera dama de la República Margarita Cedeño; el alcalde de Santiago Abel Martínez; el ex procurador general Francisco Domínguez Brito, la exministra de Trabajo, Maritza Hernández; y la exdiputada Karen Ricardo.

A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, los seguidores de Margarita Cedeño vaticinan que esta será la ganadora a nivel nacional, mientras que los adeptos a Abel Martínez, apuestan a que este será el triunfador.

A nivel local se corre la voz que el triunfo en la consulta será obtenido por Margarita Cedeño o el alcalde de Santiago, Abel Martínez.