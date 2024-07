Desde hace ya tiempo el tema de las pruebas nacionales no deja de ser noticia, debido al cuestionamiento sobre su continuidad que ha emitido el órgano rector de la educación primaria y preuniversitaria. Ante esta situación el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Julio Sánchez Maríñez, expresó su preocupación.



“Las Pruebas Nacionales, con tres décadas de mejoramiento sustantivo y administrativo, constituyen una fuente importante de retroalimentación para estudiantes, como también para el propio sistema educativo, que no debe subestimarse ni menospreciarse. Una retroalimentación que, enfocada en el aprendizaje, puede contribuir a la mejora educativa continua”, dijo Sánchez Maríñez.



El rector del Intec expuso que para el nivel de educación superior, las pruebas nacionales constituyen un indicador aproximado y válido, como base para decisiones fundamentadas en evidencia del nivel de preparación académica de los egresados de educación secundaria que aspiran a continuar su formación en otros niveles educativos e insertarse en la vida productiva.



Sánchez Maríñez considera que, en lugar de objetar las Pruebas Nacionales, independientemente de cualquier mejora de la que sean susceptibles, el Ministerio y el conjunto de instituciones educativas deberían enfocarse en las acciones que pudieran adoptarse respecto de los estudiantes que no logran aprobarlas y certificarse como bachilleres luego de tantos años, esfuerzos y gastos invertidos con ese propósito.



Ante la serie de pronunciamientos que han surgido sobre la discontinuidad de las pruebas, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo estar convencido de que en el país se debe fortalecer el sistema de evaluación a todos los niveles, tras afirmar que para ello las pruebas nacionales no son la única herramienta por utilizar.