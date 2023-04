SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) iniciaron un entrenamiento especial en normativas contables, de alto contenido académico que refuerzan la batida contra la corrupción.



El acto de lanzamiento de esta capacitación, presidido por el contralor general de la República, Félix Santana García, y Rómulo Arias Moscat, director de Digecog, tuvo lugar en el salón Manuel del Cabral, de la biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



Los auditores serán entrenados en las normas, políticas y procedimientos que regulan el registro contable de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos en todas las instituciones públicas no financieras de la República Dominicana.



En las palabras centrales del evento, el contralor Santana García resaltó que los auditores deben de conocer los principios y todo lo que tiene que ver con las normas internacionales de la contabilidad del sector público, para que puedan hacer una buena labor de fiscalización del estado de recaudación e inversión de la renta, que posteriormente va a la Cámara de Cuentas y de esa institución al Congreso Nacional, a más tardar el primero de abril, para cumplir con las leyes.



«De modo, pues, que esta actividad reviste de gran importancia, porque en esta nueva etapa de la Contraloría General de la República no escatimamos esfuerzos para que el auditor, que es la persona que escudriña, que fiscaliza todos los eventos económicos y financieros que se dan en el Estado, pueda hacer una buena labor”, manifestó.



Mientras, Arias Moscat afirmó que de esa forma van a llegar las informaciones a Digecog de una manera consensuada, apegadas a la ley y con mayor eficiencia para su aplicación.



“Este acuerdo es con la finalidad de decirnos que la unidad hace la fuerza, y con esa unidad vamos a producir cifras razonables, apegadas a la institucionalidad, a los principios de la contabilidad y a los lineamientos que emanan de la ley 126-01 de las normas y procedimientos internacionales que la rigen”, precisó Arias Moscat.

Firman acuerdo de colaboración interinstitucional



Previo al inicio de esta capacitación, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las normas y lineamientos del registro contable, emitidas por la Digecgog, dentro del marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).



El convenio, fue rubricado por el contralor Félix Santana García y el director de Digecog, Rómulo Arias Moscat, en la sede del organismo de control interno del Estado.



Como parte de este acuerdo la Contraloría se compromete a remitir a la Digecog, trimestralmente, un informe con los resultados de sus fiscalizaciones a las entidades públicas, donde se hallan detectado o no, hallazgos de no conformidad con las normas, políticas y procedimientos del registro contable. Dichos informes serán remitidos a partir del mes de junio 2023.



Asimismo, la Digecog se compromete a entrenar en normativas contables al 100% de los auditores de las direcciones antes mencionadas, de manera sistemática, según se emitan o se actualicen los instrumentos normativos emitidos por la entidad que rige la contabilidad gubernamental.



«Con ese acuerdo se benefician ambas instituciones, pues el Estado Dominicano que es que al final recibe esas informaciones para tomar decisiones acertadas se va a servir con informaciones con mayor credibilidad y apegadas a las leyes y así el presidente de la República, Luis Abinader, podrá tomar decisiones más acertadas cuando reciba el ERIR, que es el Estado de Recaudación de la Renta», expresó el director de Digecog.



«En ese sentido hemos firmado un acuerdo donde Digecog se compromete a capacitar los auditores de la Contraloría, y por supuesto, van a adquirir los conocimientos fundamentales para que las instituciones públicas produzcan informaciones fehacientes, apegadas a los lineamientos institucionales, según prevé la Ley 126-01, que crea la Dirección Gubernamental», agregó.



El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la firma del mismo, con una duración de dos (2) años, Podrá ser renovado por mutuo acuerdo entre “las partes”, mediando previa comunicación escrita y con 30 días de antelación a la fecha de vencimiento.

Sobre auditorías

Al ser preguntado por periodistas sobre los informes de auditoría que dará a conocer la Contraloría indicó que se están actualizando, porque había un retraso de unos tres meses. «Y ya llevamos auditoría hasta el mes de octubre del año 2022, de manera que periódicamente, cada tres meses, nosotros auditamos a las diferentes instituciones del Estado para que no haya ni un ápice de dudas de que no se hayan aplicado correctamente los recursos del pueblo dominicano, que con mucho esfuerzo paga sus impuestos y sus aranceles», explicó.

Dijo que tal y como se había anunciado se van a publicar todas las auditorías. «Porque el superior gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha reiterado muchas veces que antes de irse del soleo presidencial, el día que le toque, que todas las auditorías estén al día».

Sobre la aprobación de libramientos de pagos el Contralor aclaró que no están estancados, «sino que llegan grandes cantidades de expedientes, pero no por la intención de detener las operaciones del Estado dominicano».

Enfatizó que como órgano fiscalizador Contraloría debe de tomar su tiempo en revisar todos los documentos que deben anexarse a los libramientos y a los contratos, para evitar errores. «Y desde la Contraloría, es bueno que el pueblo conozca lo que se hace es, no solo fiscalizar, es también prevenir cualquier fraude. Y por eso, la Contraloría General de la República en esta nueva etapa está cumpliendo su labor educativa para que el funcionario público sea lo más honesto posible y se apegue a la Ley 10-07, que es la ley orgánica de la de esta institución».

«No hay tal retraso, lo que nosotros estamos haciendo es agilizando y dotando a la contraloría de nuevos sistemas para facilitar las operaciones y al mismo tiempo el control del Estado que sea más estricto. Recuerden que la Contraloría es el órgano fiscalizador, es el brazo de control interno del gobierno dominicano», insistió Santana García.