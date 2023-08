Wendy Hernández es una madre soltera de cuatro hijos que hasta hace poco para sobrevivir limpiaba vidrios en las calles.



Trabajar en la calle bajo las inclemencias del tiempo, es una realidad abrumadora, y siempre es reconfortante encontrar ejemplos de resiliencia y superación como el de esta señora que desde hace un año buscaba trabajo formal para obtener una mejor calidad de vida.



La historia de la mujer de 39 años, se dio a conocer a través de la plataforma de Jompéame, y a raíz de esto la directora general del programa Social Superate, Gloria Reyes, gestionó su contratación como técnica en el departamento de Salud Ocupacional..



“Cuando me llamaron del programa Supérate, estaba justamente en la calle y me quedé en ´shock´. Me dio mucha emoción recibir esa llamada porque ya no iba a tener que estar expuesta a los peligros de trabajar en la intemperie”, narra.



Wendy se vio envuelta en una serie de circunstancias desafortunadas que la llevaron a trabajar en las calles de Santo Domingo. Dejó su natal Salcedo y tomó las calles a los 13 años. Comenzó a trabajar como limpiavidrios y buhonera. Cuenta lo difícil de ganarse el sustento de esa forma, ya que fue víctima de muchos maltratos y humillaciones.



En la actualidad estudia con media beca en la UCSD; con el apoyo de la Fundación Jompéame está reconstruyendo su casa y cuenta con un empleo.