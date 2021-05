Coronel Núñez de Aza afirma ha constituido su patrimonio honorablemente

Sus abogados le pidieron a la jueza Kenya Romero que le dicte libertad pura y simple

Santo Domingo.- El coronel Rafael Núñez de Aza, implicado en el caso Coral, aseguró este jueves que el dinero que dice el Ministerio Público obtuvo de manera ilícita fue ganando honorablemente.

“Y aun si haber pensado trabajar en el puesto de seguridad presidencial, ya tenía esos fondos, informaciones que estoy seguro el Ministerio Público ocultó, la tenían, porque ellos se dan cuenta de todo”, expresó ante la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que le conoce la medida de coerción.

El imputado, que es acusado de ser el cerebro financiero de la supuesta red que presuntamente distrajo o fondos públicos de entidades castrenses, indicó que estudió contabilidad y tiene un magíster en seguridad de defensa y estrategia por Universidad de Madrid

Sobre sus negocios, afirmó que en desde el 1992 trabaja en diferentes empresas y para el 2002 constituyó su primera compañía, cuyos negocios, agregó, le han generado ganancias millonarias,

“Como tenía muchos trabajos paralelos, renunció como empleado para seguir con mi compañía de préstamos, compra y venta de divisas, operaciones que me generaron millones de pesos, ya con esto sigo creando compañías y haciendo inversiones importantes en otras”, dijo.

Núñez de Aza precisó que entre el 1998 y el 2003 compró su mi primer solar e hizo su mi primera casa en Los Ríos, y también adquirió su primer vehículo. Manifestó que en la residencia donde ahora vive la compró antes de 2012, año que dice el órgano acusador comenzó a incrementar su patrimonio ilícitamente.

El coronel indicó que actualmente el Ministerio Público “lo quiere ahogar” al bloquearle todas sus empresas y que por eso no ha ´podido pagar grandes deudas que tenía.

“En una de mis empresas me robaron más de 40 millones de pesos, recientemente, me ha triado bastante pruebas con mi suplidor en China la que cual no le he podido pagar porque me han bolo quedó todas mis empresas, me quieren ahogar, no me dejan hacer nada, y problemas con entidad bancaria le debo 9.8 millones de pesos”, dijo.

La defensa de Núñez de Aza le solicitó a la magistrada Romero que no le imponga prisión preventiva, como ha solicitado el Ministerio Público, y que en su lugar se le dicte libertad pura y simple.

“Prometo asistir aquí cada vez que usted me cite, debido a que quiero que se investigue todo a fondo, no tengo la necesidad de ser testaferro de nadie”, manifestó Núñez de Aza.

El jurista Félix Portes dijo que el imputado no representa peligro de fuga. “No hay peligro de que huya de este proceso penal y deje solo a sus cincos hijos menores de edad, se va a presentaran cada vez que sea llamado”, indicó.

También pidió, que en caso de que le dicte una medida de coerción, no sea prisión y que se ordene apertura de sus empresas y que el administrador de las misma rinda informes al Ministerio Público durante la investigación.

Portes manifestó que no hay elementos de pruebas suficientes en contra del imputado y que no es testaferro de nadie, sino un profesional y se ha valido del pluriemple