Una niña de ocho años que formaba parte de un caso de guarda y régimen de visitas fue acogida con un trato especial por parte de los jueces de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.



Es la primera sentencia con lenguaje adaptado a la edad e interés superior de la niña en República Dominicana, en la cual toma como referente normas constitucionales y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.



En lugar de proceder con términos legales complejos, el tribunal, integrado por los magistrados Francisco Antonio Pérez Lora, quien la preside; Adalgisa Castillo Abreu y Antonia Josefina Grullón Blandino decidió explicar la resolución en un lenguaje claro y comprensible para la menor.



La apelación fue presentada por la madre de la niña, quien solicitaba la custodia de su hija. Sin embargo, el tribunal resolvió que la custodia fuera otorgada al padre de la niña, quien ha cuidado de ella desde que tenía un año y medio, tras la separación de los padres.



En su fallo, la Corte no solo ratificó la custodia a favor del padre, sino que también decidió aumentar el régimen de visitas entre la madre y la niña. A partir de la resolución, la niña podrá pasar más tiempo con su madre durante la semana y en fechas especiales, lo que permitirá fortalecer el vínculo materno-filial.



Para garantizar que la menor comprendiera la decisión judicial, los jueces ordenaron la entrega de un resumen de la sentencia en formato de lectura fácil, que explica en términos sencillos las razones detrás de la resolución.



La explicación se hizo de manera suave, con palabras sencillas, para asegurarse de que la niña no solo entendiera lo que estaba ocurriendo, sino también de que se sintiera tranquila y escuchada.



Sentencia íntegra



Hola, somos los jueces Francisco, Adalgisa y Antonia Josefina, somos jueces que protegen a los niños, a las niñas y adolescentes.



Tu mami hace más de diez meses fue a donde la jueza Filda y pidió vivir contigo y que visites a tu papi.

Tú dijiste que quieres vivir con tu papá y tu abuela, y visitar a tu mamá.



Tú dijiste que tu mami te daba pela. Dar pela no está bien. Nadie debe darte pela, hay otros métodos de corrección que deben ser aplicados, por eso tu mami está asistiendo a un sitio dando muestra de su interés de corregirte usando otros medios.



La jueza Filda decidió que debías seguir viviendo con tu papá y visitar a tu mamá.



Tu madre no estuvo de acuerdo con la decisión que tomó la jueza y trajo el caso a nosotros tres para que lo revisemos.



Nos despedimos deseándote lo mejor, esperamos que continúes saludable y estudies mucho.

Niña expresa deseo de quedarse con papá

En las entrevistas previas, la niña había expresado su deseo de quedarse con su padre y su abuela paterna, lo cual fue tenido en cuenta en el fallo.



El padre también dejó en claro que no se opone a que su hija visite a su madre y que está dispuesto a fomentar la relación entre ellas. La madre también reconoció que el padre de la niña, la abuela y una tía han cuidado bien de la menor y le proporcionan un ambiente seguro y saludable.