Covid afecta a funcionarios del Gobierno; Antoliano Peralta, Jean Luis Rodríguez y Nelson Arroyo dieron hoy positivo

Santo Domingo.- Los casos de contagios del covid-19 no paran en República Dominicana, donde en los últimos días se ha visto un aumento de la positividad diaria y la ocupación de camas en los hospitales del país.

Los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader no han estado exentos del contagio del virus que hasta el momento ha afectado un total acumulado de 284,567 personas.

Solo este lunes tres funcionarios de puestos importantes del tren gubernamental han anunciado en sus respectivas cuentas de redes sociales que se han contagiado del coronavirus.

El primero en anunciarlo este lunes, fue el el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien dijo además que se encuentra asintomático.

"Estuve convencido de que no tenia tiempo para enfermarme, pero la realidad me ha demostrado que hay tiempo para todo. Estoy covid positivo sin síntomas distintos a los de la simple gripe. Es cuestión de esperar" indicó Peralta.

Luego siguió el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, quien anunció en su cuenta de Twitter sobre su contagio al coronavirus.

"Quiero comunicarles que pese a haber tomado precauciones de lugar, he dado positivo a COVID-19. Les estaré informando por esta vía de mi estado de salud. Por favor, cuídense y redoblen los esfuerzos de prevención" expresó Rodríguez.

El Presidente del Indotel, Nelson Arroyo, también anunció que fue afectado por el virus del covid.

"Quiero hacer de conocimiento público que he dado positivo al COVID-19, me siento en buen estado de salud y por prevención para cuidar a quienes me rodean, continuaré guardando los protocolos de salud hasta superar la enfermedad" manifestó Arroyo.

De acuerdo con el boletín 431 de salud Publica la ocupación hospitalaria ha aumentado en un 41 por ciento, 1,026 camas ocupadas.

Ante el reciente aumento en la hospitalización de personas contagiadas por covid-19, el Gabinete de Salud anunció un incremento en las camas utilizadas para prestar atención a los infectados con la enfermedad, en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

También puede leer:

Además la tasa de positividad por casa en las últimas cuatro semanas también ha aumentado y se coloca en 12.89, y la diaria es de 16.44 por ciento.

Estuve convencido de que no tenia tiempo para enfermarme, pero la realidad me ha demostrado que hay tiempo para todo. Estoy covidpositivo sin síntomas distintos a los de la simple gripe. Es cuestión de esperar. @PMontillaC @RaquelPenaVice — Antoliano Peralta (@AntolianoPR) May 25, 2021

Quiero comunicarles que pese a haber tomado precauciones de lugar, he dado positivo a COVID-19. Les estaré informando por esta vía de mi estado de salud. Por favor, cuídense y redoblen los esfuerzos de prevención.#ElCuidadoSeMantiene #NoBajesLaGuardia — Jean Luis Rodriguez (@jeanluisrj) May 25, 2021