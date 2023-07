Creen mujer de Serbia se quitó la vida mediante un ritual suicida

Email it

Santiago.-Las autoridades presumen que se trató de un ritual que terminó en suicidio el caso de la mujer de nacionalidad Serbia hallada muerta a causa de asfixia por ahorcamiento en el municipio de Sosúa en la provincia de Puerto Plata.

La extranjera identificada como Voljenka Ilic, de 50 años de edad fue encontrada en el interior de la piscina de su residencia, amarrada de sus piernas con cinta adhesiva, sus muslos con una soga de hacer ejercicio.

En tanto que la cabeza tenía atada dos pesas amarradas con cinta adhesiva y un velo color blanco.

Voljenka Ilic vivía en la villa K184, ubicada en la calle Paseo Marino del residencial privado Perla Marina de Cabarete.

En cuanto al cadáver de la extranjera, fue levantado y llevado a la funeraria Blas Blass de Puerto Plata, para luego ser trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense (INACIF) Santiago de los Caballeros, para fines de autopsia.

El informe policial expresa que el esposo se comunicó con una amiga para manifestar que tenía aproximadamente dos días que no se comunicaba con su esposa, por lo que se dirigió a la misma en compañía del agentes de seguridad del proyecto quien al no obtener resultados procedió a dirigirse a las autoridades competentes, quienes procedieron a trasladarse al lugar del hecho; encontrando en el interior de la residencia encima de un escritorio en una libreta con un escrito en serbio.

Indica que en un escrito a su hermana establecía que “no es más posible vivir cuídate y cuida a tu hija que mi mamá me llama”. A su esposo Peter le escribió, “yo te quiero siempre, me voy para donde mi mamá ella me llama”.

En la misma mesa fue encontrada una vela, seis santos y un peluche pequeño (conejo), todo esto en forma de un ritual y en la piscina fue hallado el cuerpo de la extranjera.

El caso es investigado por las autoridades del Ministerio Público y La Policía en esa demarcación.