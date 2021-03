Cristianos realizan jornada de oración en apoyo al aborto

Miembros de la Alianza Cristiana Dominicana realizaron una jornada de oración para demandar la inclusión de las tres causales en el Código Penal Dominicano.

Santo Domingo. -La Alianza Cristiana Dominicana (ACD), celebró este viernes una jornada de oración en demanda de que se incluyan las tres causales para la despenalización del aborto en el Código Penal Dominicano. La organización sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe permitirse siempre que el estado de gestación represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto y existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

En la actividad, dirigida por la reverenda Betania Figueroa, también participaron las entidades Organizaciones Basadas en la Fe, Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana y asistieron feligreses de distintas religiones desde varias zonas del país.

Señalaron que los evangelios dan cuenta de un Jesús a favor de las mujeres, de su vida y de su dignidad, la salud integral y el derecho de decidir de las niñas y de las mujeres.

Los representantes de la ACD aclararon que la actividad busca llamar la atención de las autoridades nacionales sobre la necesidad de la aprobación de las tres causales en el Código Penal y el cumplimiento del compromiso asumido por los representantes recién electos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Además, advirtieron que se mantendrán en el campamento de las tres causales frente al Palacio de la Presidencia hasta lograr su objetivo.

Aseguraron que el aborto no es un pecado y que la Biblia no condena este tema, por lo que no hay ninguna forma objetiva bíblica o teológica de probar que el aborto en estas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente.

“Es lógico inferir que Jesús se habría puesto a favor de la vida, la salud integral y el derecho de decidir de la niña y de la mujer, porque así lo hace en muchas ocasiones en su trato con las mujeres (Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros)”, señala ACD.

El grupo, que integran personas católicas, bautistas, episcopales, diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, explicaron que, a diferencia de la posición de algunas cúpulas y élites religiosas, la mayoría de la feligresía apoya las tres causales, como demostró la Encuesta Nacional sobre Aborto, que arrojaron que el 79% de las y los católicos consultados estuvo de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.