Critican "nalgas al aire" en el teleférico de Puerto Plata

Programas radiales en Puerto Plata criticaron una reciente sesión de fotos realizada en el llamado «túnel del amor» del teleférico de esa localidad y que se hizo viral en las redes sociales.

«Miren lo que se está permitiendo en la montaña. Eso es en el teleférico de Puerto Plata… nalgas en hilo, pezones afuera. Y eso anda circulando en las redes sociales» criticaron en un conocido programa de radio de esa localidad.

«¿Y para qué abrimos el teleférico?, ¿para esto?» insistieron. «Y quién sabe qué más han hecho allí».

En medio del debate sobre esta sesión de fotos, surgió la interrogante si las críticas provenían del color de la piel de la modelo. «No, no es por el color de piel. Es el lugar. Eso no es un lugar de exhibición. El teleférico debe guardarse como un lugar para la gente. No para este tipo de cosas», dijo uno de los comentaristas.

El teleférico de Puerto Plata reinició formalmente sus operaciones en marzo de este año luego de un intenso programa de mantenimiento, adecuación de sus instalaciones y certificación durante más de nueve meses.

Aquí, algunas fotos de la polémica sesión.