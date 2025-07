Cronología de las soluciones para el tránsito en Santo Domingo

ESCUCHA ESTA NOTICIA

La República Dominicana enfrenta una alarmante tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, liderando el ranking mundial con 65 muertes por cada 100,000 habitantes, y ha estado consistentemente entre los primeros dos países en mortalidad por tráfico desde 2010.

Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population):



Dominican Republic 🇩🇴: 65

Zimbabwe 🇿🇼: 41

Venezuela 🇻🇪: 39

Liberia 🇱🇷: 39

South Sudan 🇸🇸: 37

Saudi Arabia 🇸🇦: 36

Thailand 🇹🇭: 32

Vietnam 🇻🇳: 31

Kenya 🇰🇪: 28

Iraq 🇮🇶: 27

Niger 🇳🇪: 26

South Africa 🇿🇦: 22

Nigeria 🇳🇬:… — World of Statistics (@stats_feed) October 30, 2023

El Gobierno dominicano, a través del Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ha lanzado y consolidado una serie de iniciativas clave que buscan reducir significativamente la congestión vehicular y mejorar la seguridad vial en Santo Domingo y a nivel nacional.

Cronología de los planes para mejorar el tránsito Miércoles, 24 de noviembre de 2021: El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) lanza el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de República Dominicana 2021-2030. Objetivo: Reducir en un 50% las muertes y lesiones por siniestros viales en el país en un plazo de diez años. Ejes estratégicos: Institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información. Lunes, 26 de septiembre de 2022: El gobierno presenta el proyecto “Parquéate Bien”. Objetivo: Favorecer el tránsito y la movilidad urbana mediante la especificación de estacionamientos a la derecha, en el mismo sentido de la vía, en zonas identificadas. Busca reducir los taponamientos por mal estacionamiento y promover el respeto a las señales de tránsito. Funcionamiento: Las zonas están marcadas con una “X” de color amarillo y la señal de “No estacione”. Los vehículos que no cumplan son removidos por grúas al “Centro de Acopio Parquéate Bien” y su retiro requiere presentar la matrícula y pagar una multa de RD$1,000 pesos. Jueves, 09 de febrero de 2023: El presidente Luis Abinader anuncia una inversión de RD$1,200 millones para la implementación de semáforos inteligentes en todo el Gran Santo Domingo, a través del Intrant. Objetivo: Realizar tareas múltiples como regular el tráfico, disminuir accidentes y reducir la congestión vial, dando prioridad a intersecciones con mayor flujo vehicular. Además, el presidente anunció que el Intrant incrementaría el número de unidades de transporte masivo y pondría en funcionamiento once corredores más este mismo año (siete en el Gran Santo Domingo y cuatro en Santiago de los Caballeros). Este programa de semáforos inteligentes se vio interrumpido debido a una investigación de corrupción. La Dirección de Compras y Contrataciones (DGCP) detectó irregularidades en la licitación de RD$1,200 millones realizada por el Intrant, bajo la gestión de Hugo Beras, para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica. Noviembre de 2024: Se lanzó El Pacto Nacional por la Seguridad Vial, liderado por el presidente Luis Abinader. Objetivo: Reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030. Busca involucrar a diversos sectores de la sociedad en estrategias integrales. El presidente Abinader firmó el Decreto 656-24, declarando de alto interés la seguridad vial a nivel nacional y estableciendo el proceso de elaboración e implementación del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con el Intrant como coordinador. Martes, 17 de junio de 2025: El Gobierno dominicano, a través del Gabinete de Transporte, presentó la nueva estrategia integral de gestión del tránsito para el Gran Santo Domingo. Objetivo central: Reducir los niveles de congestión, mejorar los tiempos de desplazamiento, reforzar la seguridad vial y optimizar el uso del espacio público. Componentes clave: Reordenamiento vial en corredores principales, optimización de la red semafórica, regulación del estacionamiento, gestión horaria de flujos laborales y escolares, e implementación de un nuevo régimen de consecuencias para infracciones de tránsito. Se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Intrant y el Comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYDOT) para intercambiar experiencias y asistencia técnica. 18 de junio de 2025: El Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la Circular 008962, que oficializa el escalonamiento de los horarios laborales en el sector público. Implementación: A partir del martes 1 de julio de 2025, las instituciones públicas en el Gran Santo Domingo deberán dividir el 70% de su personal en horarios de 7:00 a.m. – 3:00 p.m. y de 7:30 a.m. – 3:30 p.m., mientras que el 30% puede mantener su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Propósito: Esta medida forma parte de la estrategia “RD se Mueve” y el plan de descongestionamiento de las calles del Gran Santo Domingo.

En el mes de junio de 2025, el Gobierno presentó la nueva estrategia integral de gestión del tránsito para el Gran Santo Domingo, bajo la dirección del Gabinete de Transporte. Esta iniciativa, denominada “RD se Mueve”, marca un punto de inflexión en la optimización de la movilidad capitalina.

Su objetivo central es reducir los niveles de congestión, mejorar los tiempos de desplazamiento, reforzar la seguridad vial y optimizar el uso del espacio público.

Entre los componentes clave de la estrategia “RD se Mueve” se incluyen: • Reordenamiento vial en los principales corredores. • Optimización de la red semafórica. • Regulación del estacionamiento. • Gestión horaria de los flujos laborales y escolares. • Implementación de un nuevo régimen de consecuencias para las infracciones de tránsito.

Todas estas medidas se suman como una estrategia para descongestionar las calles, el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la Circular 008962, oficializando el escalonamiento de los horarios laborales en el sector público.

A partir del 1 de julio de 2025, el 70% del personal de las instituciones públicas en el Gran Santo Domingo deberá operar en horarios de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. o de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., mientras que el 30% restante mantendrá el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

Estos esfuerzos se construyen sobre iniciativas previas y en curso, como el proyecto “Parquéate Bien”, lanzado el 26 de septiembre de 2022. Este programa busca favorecer el tránsito y la movilidad urbana mediante la especificación de estacionamientos a la derecha, en el mismo sentido de la vía, en zonas identificadas como Piantini, Naco, Ensanche Paraíso y Ensanche Serrallés.

Además, en noviembre de 2024, el presidente Luis Abinader lanzó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con la meta de reducir en un 50% las muertes por accidentes de tránsito para el año 2030. Este pacto, respaldado por el Decreto 656-24, declara de alto interés la seguridad vial a nivel nacional y establece un nuevo Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con el INTRANT como coordinador.

semáforos inteligentes

Un paso importante en la modernización de la infraestructura vial, aunque con desafíos, fue el anuncio del presidente Abinader el 9 de febrero de 2023 de una inversión de RD$1,200 millones para la implementación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.

El objetivo era regular el tráfico, disminuir accidentes y reducir la congestión vial, priorizando intersecciones con mayor flujo. No obstante, este programa se vio interrumpido en 2023 debido a una investigación de corrupción por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones (DGCP), conocida como “Operación Camaleón”.

A pesar de este revés, el compromiso con la optimización de la red semafórica se mantiene como un componente clave de la estrategia “RD se Mueve”.

La nueva estrategia de gestión del tránsito es fruto de un riguroso proceso técnico que incluyó levantamientos de datos, análisis de video, encuestas origen-destino y simulaciones de tráfico.

El Gobierno dominicano ha firmado tambien un Memorándum de Entendimiento con el Comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYDOT) para el intercambio de experiencias y asistencia técnica, mostrando un compromiso con las mejores prácticas internacionales para la movilidad sostenible.