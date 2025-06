Están en la mira las reformas a los códigos Penal, de Trabajo, Procesal Penal; Ley de Compras, entre otras

La legislatura actual cierra la noche del próximo 26 de julio y con ella los trabajos congresuales, por lo que los senadores y diputados tendrán que “poner turbinas” si quieren convertir en ley un conjunto de proyectos priorizados que fueron anunciados para este periodo.



Desde ya los legisladores han quitado “algunas vallas” que les impedirían dar los pasos planeados para este ciclo de 150 días de laborar parlamentaria: la Cámara de Diputados acordó dejar para después el conocer grupos de resoluciones internas y la comisión bicameral de reforma a la Seguridad Social pospuso sus vistas públicas para después del 16 de agosto, cuando se inicia la segunda legislatura ordinaria.



No obstante, la costumbre en el Congreso para fechas como esta es que una parte importante de los proyectos anunciados no logra cumplir su trámite y otros ni siquiera llegan a ser refrendados en una cámara.



Entre las iniciativas que el órgano bicameral aspira dar salida antes de concluir los próximos 30 días, está la reforma del Código Penal, considerada la pieza legislativa más importante y esperada de los últimos años.



Sobre el pliego de ley, Wandy Batista, vicepresidente del equipo legislativo que estudia la norma jurídica, informó ayer que se contempla mantener el homicidio involuntario como delito menor.



“Como juristas tenemos que mantener lo que es socorrido en el mundo entero. La persona que comete un daño a otro de manera involuntaria se le trata como un delito mínimo. No es lo mismo el que usa el ánimo de causar un daño, que aquel que solo fue por una imprudencia o a veces por una simple inobservancia”, manifestó.



En el Código Penal actual dicha acción es castigada de tres meses a dos años de prisión, de acuerdo al artículo 319; tipificación que rechazan ciudadanos a propósito de la tragedia del Jet Set y en el marco de que el Ministerio Público aplicó la figura contra los implicados en el caso.



La comisión de senadores y diputados está inmersa en el estudio de la legislación, hasta en la mañana de ayer rebasaba el artículo 230. El proyecto de ley modelo tiene 419 artículos.



Proyecto alquileres fue aprobado en primera lectura; habrá vista pública



Otra de las iniciativas que los legisladores buscan darle pronta salida es el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, cuyo proponente es el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.

Justo en la sesión ordinaria de ayer, el ala congresual refrendó en primera lectura dicha pieza, con el compromiso de realizar una vista pública el próximo jueves y para luego someter el proyecto en segunda lectura. Sería la segunda ocasión que el Congreso hace vista pública al documento legislativo, el cual ha sido aprobado en otros periodos, pero perime.



La nueva ley tiene por objeto regular las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen en el alquiler de bienes inmuebles destinados a la vivienda, al comercio o actividades sin fines de lucro.



Son 20 las legislaciones



Además de las mencionadas, son parte de las 20 legislaciones priorizadas, la reforma al Código de Trabajo; el proyecto de ley de compras y contrataciones (quedó sobre la mesa); Código Procesal Penal; el que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el que crea el Ministerio de Justicia; de residuos sólidos (sobre la mesa); de alimentación y nutrición escolar (aprobado en primera lectura y enviado a comisión por una semana); y de fiscalización y control del Congreso Nacional.



También el proyecto de ley que fusiona los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y Hacienda (sobre la mesa; ya fue aprobado en el Senado); inteligencia artificial; ciberseguridad; general de deportes y recreación (sobre la mesa); postulación de candidaturas independientes; alerta Amber (sobre la mesa), entre otros.



Realidad con proyectos libertad de expresión y fusión Mescyt-Minerd



Aunque el proyecto de ley orgánica que regula la libertad de expresión y medios audiovisuales, así como el que busca fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el de Educación (Minerd) están entre las piezas prioritarias en la legislatura, la realidad es que será difícil cumplir con la meta.



La senadora Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro), presidenta de la comisión de reforma a la Ley 6132, ha dicho en varias ocasiones que los comisionados no van a “salcochar” el proyecto y que están abiertos a la participación de todos los sectores que entiendan deben ser escuchados. Sobre el proyecto que fusionaría el Mescyt con el Minerd, mencionado por Alfredo Pacheco, hasta ayer no había sido sometido al Congreso.

Se quedan para el siguiente periodo

Los pliegos de ley anunciados que quedarán para la próxima legislatura son: la reforma a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y el proyecto de ley de aguas.



En cuanto al primer proyecto, la comisión bicameral a cargo de este aprobó el pasado lunes posponer para la próxima legislatura la celebración de dos vistas públicas.



Según informó el diputado Rafael Castillo, presidente de la comitiva, la decisión se tomó para que los congresistas puedan avanzar en las iniciativas que han sido priorizadas por las cámaras congresuales y, que “pudieran verse afectadas” con las vistas públicas que estaban pautadas para el 26 de junio y el 4 de julio, en las provincias La Vega y Barahona, respectivamente.



Mientras, la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de aguas apenas realizó su primera reunión el pasado 5 de junio; acordó dar inicio al proceso de consultas con representantes de instituciones del Estado.