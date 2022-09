Promoviendo la fe cristiana y la hermandad, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, anuncia la celebración de los 60 años del primero realizado en la República Dominicana con una serie de actividades religiosas.



En una visita de cortesía al director de elCaribe, Nelson Rodríguez, los representantes del movimiento María Isabel Lebrón y Ángel Gomera, informaron que la celebración será el 6 de octubre de este año en Casa San Pablo, en la cual estarán todas las Diócesis del país, el nuncio apostólico Ghaleb Bader, monseñor Francisco Ozoria, además de la feligresía.



“Nosotros creemos que los cambios que se hacen en el mundo no son por política, sino porque el mundo se transforma desde adentro y eso es lo que tiene el movimiento, ese encuentro con Jesús vivo, es lo que nos permite a nosotros transformarnos y eso viene en beneficio de nuestra sociedad. Con gran júbilo nosotros estamos celebrando los 60 años ininterrumpidos llenando y fermentando todos los ambientes de evangelio. Realmente yo creo que no hay un sector de la sociedad que no haya sido tocado por un cursillista”, expresó María Isabel Lebrón, representante del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en el país.



Con gran emoción, Lebrón explicó que la celebración de los 60 años coincide con un encuentro latinoamericano de cursillistas que estarán en el país y cuyos representantes serán sus invitados internacionales especiales.



“Será en Casa San Pablo y vienen todas las Diócesis. En el país hay once Diócesis, diez tienen movimientos de Cursillos de Cristiandad, o sea que nosotros tenemos representantes de todas esas Diócesis: San Francisco, Baní, Santiago, La Vega, vienen todas cargadas de colores porque nuestro lema es de colores porque debemos vivir la vida con colores y con una sonrisa”, indicó.



Al hablar sobre el sentido y el recorrido del movimiento, Ángel Gomera recordó que el surgimiento de este estuvo muy vinculado a los movimientos sociales políticos de 1949. “Porque el movimiento proviene de España y va muy de la mano con aquella revolución que se estaba dando en ese momento en ese lugar. Se sabe que había una especie de mirada del cristianismo social que estamos muy desvinculados a la esencia de esa transformación del ser que tenía el ser humano porque para poder efectuar los cambios, tiene que partir de una sinceridad interna que haga posible que lo que tú estás haciendo de manera exterior vaya en consonancia de lo que tienes en tu interior”, contó.



Dijo que una de la naturaleza relevante del movimiento es el de hacerse amigos. “Eso es en primer orden porque uno tiene primero que hacerse amigo de uno mismo, luego hacerse amigo de Cristo”, puntualizó.



Los cursillos de cristiandad son un movimiento de Iglesia que, mediante un método propio, posibilitan la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, y propician la creación de núcleos de cristianos, que vayan fermentando de Evangelio los ambientes.



Es de difusión mundial que actúa en el seno de la Iglesia católica. Fue gestándose en España entre 1940 y 1949 e iniciado con la celebración del llamado “primer cursillo” del 7 al 10 de enero de 1949​ en el Monasterio de San Honorato, Mallorca.