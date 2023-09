Duarte.- El expresidente de la República, Danilo Medina, manifestó este jueves que en las próximas elecciones municipales de febrero y presidenciales de mayo de 2024 el voto debe ser morado.

“Si ustedes quieren que Abel compita por la presidencia de la República, en febrero el voto debe ser morado”, afirmó.

“Si ustedes no quieren volver a la situación anterior, hay que votar por Abel Martínez, porque yo sé que Abel va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. No tengo dudas”, precisó durante un encuentro con productores de arroz y cacao de Los Coles, provincia Duarte, en la que estos manifestaron que están a punto de desaparecer debido a la indiferencia del gobierno del Partido Revolucionario Moderno.

También llamó a los peledeístas y al pueblo dominicano a lanzarse a las calles y trabajar arduamente en favor del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, así como los demás aspirantes del partido.

“Se están haciendo acuerdos y alianzas, pero hay que votar por el PLD”, manifestó rodeado del entusiasmo de los residentes en Los Coles.

“Tienen que levantarse cada día pensando en qué van a hacer para que el PLD se fortalezca más y para que Abel sea el próximo presidente.

Tienen que hacerlo, tienen que salir a las calles, conseguir los votos que necesitamos para ganar aquí.

Por ejemplo, Danny Almonte debe ser su alcalde”, sostuvo al mismo tiempo que exhortó a votar por Luis Yangüela Canáan como senador de la provincia Duarte, quien se comprometió a ser candidato del partido.

Danilo Medina expresó el popular refrán: “no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces, como no vamos a durar 100 años, aguanten, que falta poco”.

“A eso volvemos a servir a la gente, porque el PLD es el partido que sirve a la gente. Puedan decir lo que quieran de nosotros, pero la historia está ahí y nadie podrá borrarla”, enfatizó.

Es oportuno recordar las numerosas políticas públicas implementadas por los gobiernos del PLD que mejoraron la calidad de vida de la gente de la provincia Duarte y de todo el país. Resultado de las Visitas Sorpresa, esta comunidad de Las Coles fue favorecida con el dragado y la limpieza del río Yuna para evitar las inundaciones de las zonas productivas, la generación de 3 nuevas variedades de arroz, Juma 68-18, Juma 69-20 y Juma 70-22, así como la construcción y rehabilitación de 315 kilómetros de caminos vecinales e interparcelarios.

Asimismo, productores agropecuarios y familias recibieron 5,872 títulos de propiedad definitivos, apoyo técnico y financiero a la producción de cacao, ganadería, arroz y otros rubros y financiamiento agropecuario por 13,837 millones de pesos, a través del Banco Agrícola (Bagrícola).

“Para mí es un orgullo que las cosechas no se hayan perdido de nuevo, porque yo no he oído más inundaciones después que el río se dragó. Igual que es un orgullo que Arenoso no se llene de agua cada vez que llueve, porque yo tuve que pasarlo muchas veces con el agua a nivel del motor del vehículo”, dijo en referencia al muro construido durante su gestión para impedir las inundaciones en Arenoso.

Danilo Medina tambien habló sobre el impacto de la implementación de la Jornada Escolar Extendida y la construcción de aulas en todo el territorio nacional. “Cuando yo decidí que le iba a dar desayuno, comida y merienda a los niños en la escuela, en los programas, los llamados analistas se reían de mí y me decían -¿con qué dinero lo va a hacer? Cuando dije que iba a construir 27 mil aulas, se reían de mí y me decían -¿con qué dinero lo va a construir? Ahí están.

Yo entregué 26 mil aulas terminadas y dejé 11 mil a punto de ser terminadas. En total, 37mil aulas que construimos para evitar que los niños estén recibiendo clases debajo de una mata o sentado con un block”.

“Esto es dignificar la vida de los niños. Cuando los niños podían comer, almorzar y tener una merienda en la escuela, yo le estaba entregando 7 mil pesos mensuales de subsidio por cada niño a los padres. Eso no lo hace cualquiera. Y lo hicimos religiosamente. Y yo sé que Abel también lo va a hacer desde que llegue a ser presidente”, subrayó. “Yo una vez dije que la única satisfacción que esperaba recibir del pueblo dominicano era que cuando saliera por las calles la gente me dijera -Danilo, en tu gobierno yo eleve mis condiciones de vida- y lo que ustedes están diciendo aquí es lo que yo esperaba oír. En mi gobierno, muchos de ustedes elevaron sus condiciones de vida”, manifestó.