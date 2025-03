Pese al interés de las féminas en ponerse el uniforme policial “muchas son las llamadas y pocas las escogidas”

El 2024 puede catalogarse como un punto de partida para el empoderamiento femenino dentro de las filas de la Policía Nacional. Y es que según los datos revelados en la memoria institucional, en ese período la cantidad de mujeres que solicitaron enlistarse en la institución superó con creces el número de hombres. Pero aquí bien aplica el versículo bíblico: “Muchas son las llamadas pero pocas las escogidas”.



Para ser más exactos, el año pasado se evaluaron 10,055 jóvenes como postulantes a miembros policiales de los cuales 7,825 responden al género femenino y 2,730 al masculino. Sin embargo, al momento de la admisión, las damas quedan en desventajas.



Según datos del Departamento de Reclutamiento, Selección e Incorporación de la Policía Nacional (P.N.), plasmados en la memoria 2024, ingresaron al organismo 4,449 personas, de las cuales 3,855 (87%) son hombres y 594 son mujeres (13%). En el ingreso de personal policial por grado, las mujeres quedaron en los siguientes escalafones, 38 cadetes; 2 sargento mayor; 7 sargento; 12 cabos; 34 rasos; 132 conscriptos; 287 asimilados; 51 personal nominal y 31 asimilado honorífico.



Al tabularlo sin distinción de sexo, el documento expone: “En 2024 conforme a los requerimientos institucionales trazados por la Dirección General de la Policía Nacional agotamos los procesos para el ingreso de ciento sesenta cadetes, siete oficiales subalternos, trescientos veintiséis alistados, tres mil ciento cuarenta y un estudiantes, trescientos noventa y un asimilados, para fortalecer diferentes direcciones de la institución”.



Analizado desde un enfoque de género, el 2024 parece marcar el inicio de una mayor apertura a las mujeres en un servicio público históricamente ejercido por hombres. Una señal en este intento de cambio de paradigma fue el acto de presentación de 984 nuevas aspirantes policiales de la promoción 146 “María Trinidad Sánchez”, que tuvo lugar a mediados de enero del presente año.



Las futuras agentes recibirán su formación en la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo P.N. ubicada en Hatillo, San Cristóbal. En la actualidad en la Escuela de Entrenamiento Policial se encuentran 3,424 estudiantes (hombres y mujeres) en entrenamiento para brindar servicio en las diferentes áreas de la institución. La formación de estos conscriptos tendrá la duración de un año.



Conforme a los datos presentados en la memoria institucional 2024, actualmente, las mujeres representan el 18% del cuerpo policial, 7,655 mujeres frente a 34,226 hombres policías que representan un abrumador 82 %. La meta institucional para 2028 es incorporar 20 mil nuevos miembros y elevar la participación femenina al 35%.



En los registros del 2024 concernientes al personal policial por grado, las mujeres figuran distribuidas con los siguientes rangos: 3 generales; 37 coroneles; 114 tenientes coroneles; 151 mayores; 187 capitanas; 348 primeros tenientes; 703 segundos tenientes; 51 cadetes; 1,097 sargentos mayores; 1,166 sargentos; 1,362 cabos; 685 rasos; 302 conscriptos; 1,348 asimilados; 101 personal nominal, para un total de 7,655 femeninas en nómina.



En ninguno de los documentos revisados se establecen las razones del por qué a pesar de que la cantidad de mujeres que se postulan a la P.N. casi cuadruplican a la de los hombres, en la selección e ingreso la cifra masculina supera por mucho a la femenina.



No obstante, en el acto de presentación de las 984 nuevas aspirantes policiales, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, resaltó la minuciosidad del proceso de selección y el compromiso que implica la vocación policial.



En ese escenario destacó que esta carrera ofrece amplias oportunidades de desarrollo profesional y de servicio a la patria.



En la convocatoria selección 2025 figuran entre requisitos para aspirantes a rasos de la P.N. ser dominicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser bachiller, tener entre 18 y 30 años de edad, estar en plena capacidad mental, según el examen médico practicado por los médicos de la institución.



También se le exige ser de costumbres morales y presentar un certificado de no antecedentes penales, así como no haber sido condenado o estar sub judice por causa criminal o delito, ni haber sido excluido de otro servicio público por la comisión de alguna falta grave.



Para ser aceptado en las filas de la P.N. el postulante deberá superar todas las etapas del proceso de selección y entrenamiento, aprobar evaluaciones médicas y tener la estatura: masculinos 5`5 y femeninas 5’ 3 y un peso según su estatura.

Resaltan el liderazgo femenino en la seguridad

En el marco de la política de promoción de equidad de género en las filas de la Policía Nacional se celebró en noviembre de 2024 en el país el Segundo Encuentro de Mujeres Policías de Iberoamérica.



El evento contó con la participación de la recién designada Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso con la charla sobre liderazgo femenino en inteligencia, seguridad y defensa. En su intervención, la magistrada destacó que estos ámbitos no son exclusivos de los hombres, y que la inclusión de mujeres aporta nuevas perspectivas que han sido claves en el desarrollo de la humanidad.