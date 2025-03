El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llamó “seudomoralistas” a los ambientalistas que se oponen a la explotación minera y dijo que el país está “lleno” de ellos.



El representante de Sánchez Ramírez hizo el comentario ayer al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, en el que habló de la explotación y expansión de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo (Barrick Gold) en la referida provincia.



Sin mencionar nombres, afirmó que esos ambientalistas son “enemigos” de la explotación minera, pero quieren tener un buen celular, carro, computadora y vestir bien (asuntos que derivan de la minería).



Al respecto, pidió que le enseñen alguna cosa en donde no haya intervenido la minería. “Yo soy de los que digo que sin la explotación minería la vida del ser humano sería invivible”, sostuvo.



El titular de la cámara Alta apuesta a una minería responsable y, a la vez, a que las riquezas no se dejen en el subsuelo sino que sean bien aprovechadas.



Cuarta presa de colas



El senador perremeísta señaló que en la República Dominicana se comenta sobre una nueva presa de colas, cuando de lo que se trata en realidad es de “una cuarta” presa de cola, la cual -a su juicio- se necesita, porque la explotación minera en Sánchez Ramírez tuvo sus inicios en el año 1975, con Rosario Dominicana.



Las tres persas de colas en el país son la Margajita, Las Lagunas Limitedly el Jagal.



Empresa garantiza su inversión



Sobre la expansión de la Barrick, Ricardo de los Santos explicó que en una mina la proporción de onza o gramo de oro por tonelada métrica no es siempre la misma.



Amplió que cada empresa que hace su inversión, por lo general, hace las perforaciones y estudios, y empieza con la explotación del yacimiento donde está la mayor riqueza.



¿Por qué tenemos que expandir? porque tenemos un mineral de baja ley. Entonces, tú tienes que duplicar la molienda del proceso (…), para que se pueda tener la cantidad de onzas que te garanticen seguir operando, Es decir, es una cuarta presa de colas”, recalcó.

Leyes por priorizar en esta legislatura

Por otro lado, el presidente del Senado hizo énfasis en las iniciativas a priorizar en este primera legislatura ordinaria (iniciada el pasado 27 de febrero), mencionó entre ellas la reforma a los código Penal y Laboral, asa como la aprobación de ley de agua.



El Congreso priorizará también las leyes contra las cuales el Tribunal Constitucional emitió sentencias el pasado año, tales como la Ley 10-15, que modificó el Código Procesal Penal; los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, sobre las candidaturas independientes; y la derogada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



En cuanto a la suprimida legislación, De los Santos adelantó que va a rescatar y someter al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la DNI.



Otros marcos legislativos en los que trabajarán los señores y diputados son en la reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social y la ley sobre ciberseguridad.