El presidente del Senado busca que en la próxima sesión se conozcan varias piezas en primera lectura

Con el fin de agilizar los trabajos legislativos, tal como prometió, Ricardo de los Santos marcó ayer su primera sesión como presidente del Senado mediante la toma de decisiones que van en esa dirección.



El nuevo titular de la Cámara Alta a partir de la semana pasada inició la sesión extraordinaria a las 11:35 de la mañana, sólo con 25 minutos de atraso del tiempo señalado y no con una hora, como es lo habitual.



Al sesionar, el representante de Sánchez Ramírez destacó que en la agenda del día había nueve iniciativas reintroducidas por los senadores, que habían perimido en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, por lo que propuso que fueran enviadas a la Secretaría General Legislativa para ser revisadas, y si no tienen variación en su contenido, sean tratadas en la próxima sesión, para ser conocidas en primera lectura.



Se refirió al proyecto de ley sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, propuesto por Félix Bautista y Ramón Genao; que declara el día 14 de agosto de cada año como día nacional del neumólogo dominicano, proponente Lía Díaz Santana; y el que declara la iglesia Saint Peter (templo La Churcha), ubicada en la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, como patrimonio monumental de la nación dominicana, proponente Pedro Catrain.



Asimismo, la legislación sobre la devolución del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios al turista extranjero, propuesto por Santiago Zorrilla; y que incluye en el currículo estudiantil de la educación primaria y secundaria del sistema educativo dominicano la asignatura sobre prevención de consumo de drogas ilícitas y sus delitos relacionados, proponente Félix Bautista.



De igual forma, el proyecto ley que designa con el nombre de padre Joaquín Soler Corominas el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega, proponente Ramón Genao; que establece exenciones impositivas y arancelarias para los insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos, proponente Ginnette Bournigal; que modifica la Ley 511-05, del 22 de noviembre de 2005, que declara la provincia El Seibo como provincia ecoturística, proponentes Santiago Zorrilla; y el de ley nacional de semillas, proponente Félix Bautista.



Crearán comisión bicameral para la agilizar la ley de bomberos



Por otra parte, De los Santos anunció que en la próxima sesión del martes, a las 2:00 de la tarde, el Senado conformará en una comisión bicameral para estudiar los dos proyectos de ley del cuerpo de bomberos que cursan en esa ala congresual, a fin de que el país tenga el marco legal lo más pronto posible.



Esto a propósito de la explosión en San Cristóbal el pasado 14 de agosto, que terminó con la vida de 34 personas y decenas de heridos.



El acuerdo senatorial fue luego que el legislador de la referida provincia, Franklin Rodríguez (FP), sometiera la moción al Pleno y su colega Félix Bautista (FP-San Juan) motivara sobre la importancia y necesidad de la ley de bomberos. Bautista y Cristóbal Castillo (PRM-Hato Mayor) son los proponentes de las dos piezas que cursan en el Senado.



Actualización de comisiones permanentes 2022-2024



Aunque las comisiones permanentes de las cámaras legislativas se actualizan cada dos años, debido al cambio en el bufete directivo senatorial algunas de las mismas tuvieron cambios.



(Se recuerda que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados no pertenecen a ninguna comisión).



La Comisión Permanente de Asuntos Energéticos, que presidía Ricardo de los Santos, ahora será dirigida por Faride Raful, quien era la secretaria; Lenin Valdez será el nuevo secretario. Por otra parte, Eduardo Estrella, expresidente del órgano parlamentario, pasa a ser el vicepresidente de las comisiones permanentes de Obras Públicas y Transporte y Comunicaciones, sustituyendo en ambas a De los Santos. El senador de Santiago también será miembro de las comisiones permanentes de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Economía, Planificación y Desarrollo; y de Ética.



De igual manera, la Comisión de Modernización y Reforma será presidida por Franklin Rodríguez (estaba dirigida por Faride Raful). Mientras, la Comisión de Hacienda tendrá como secretaria a Melania Salvador, en sustitución del titular de la Cámara Alta.



“Como ustedes comprenderán nosotros presidíamos una comisión y éramos miembros de otras, en nuestra condición de presidente ahora no vamos a poder continuar y hemos tenido que readecuar las comisiones”, se excusó el representante de Sánchez Ramírez al precisar que las comisiones permanentes fueron designadas para el periodo 2022-2024.



Tres iniciativas en primera lectura



En la sesión de ayer, el Pleno aprobó en primera lectura tres proyectos de ley.



Se trata del pliego legislativo que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados (propuesto por los senadores Santiago José Zorrilla y Alexis Victoria); el que regula el turismo náutico de recreo en la República Dominicana, propuesta por los senadores Alexis Victoria y Ginnette Bournigal; y, además, el que crea el Parque Nacional de Loma Miranda, presentada por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao.

Entregarán los senadores para caso San Cristóbal

En la sesión extraordinaria, el Senado aprobó a unanimidad una resolución para gestión y entrega de una ayuda económica de tres millones de pesos (RD$ 3,000,000.00), que serán destinados a las labores de asistencia a las víctimas de la explosión en San Cristóbal, ocurrida el pasado 14 de agosto. Además, los senadores perremeísta Alexis Victoria Yeb y Carlos Gómez, representantes de las provincias María Trinidad Sánchez y Espaillat, respectivamente, se sumaron a la causa y se comprometieron a dar 500 mil pesos (RD$ 500,000.00) cada uno. Lo harán a través de sus fundaciones. Los cuatro millones de pesos serán entregados a través del Plan Estratégico de San Cristóbal.