La comisión especial de diputados a cargo de la matriz legislativa que contempla la postulación de las candidaturas independientes discutirá este lunes si realizar o no una vista pública con el fin de determinar el rumbo de la controversial pieza, esto frente el disenso de si la figura es constitucional o no.



Existen dos interpretaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788/24 que posibilita las candidaturas sin partidos políticos: una formal y otra garantista, confirmó el fin de semana el diputado Elías Wessin, presidente del equipo legislativo, en el programa radial “Buenas noches, buena suerte” que dirige la periodista Yanessi Espinal, que se transmite de lunes a viernes por CDN radio, de 7:00 a 8:00 de la noche.



Quienes promueven la primera interpretación señalan que si se aplica la Carta Magna, “no puede haber candidaturas independientes” porque no están constitucionalizadas. Mientras, los garantistas defienden que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental, por lo que “hay que legislar extensivamente al respecto y darle al ciudadano la facultad de aspirar”.



Ante este dilema, la comitiva se reunirá hoy, a las 10:00 de la mañana, para considerar si hacer la consulta pública y de ahí definir si salir con una ley que dé participación a los aspirantes como quiere la alta corte o si, por el contrario, se opina que hay que modificar la Constitución de la República para que haya candidatos independientes.



“Vamos a socializar el proyecto lo más posible y de ahí, de la mayoría de los 23 miembros de esa comisión especial, vamos a decidir qué es lo mejor (…). El próximo lunes (hoy) hay una reunión de la comisión y ahí se va a decidir si va a haber o no vista pública”, informó el también presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).



PC reitera necesidad de reforma constitucional ante el tema



Participación Ciudadana (PC) expresó nueva vez su preocupación con el proyecto de ley de candidaturas independientes y advirtió que para hacer efectiva dichas aspiraciones se va a necesitar “obligatoriamente” reformar la Constitución dominicana.



Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, Leidy Blanco, coordinadora general del movimiento cívico, aseguró que la Carta Magna establece con claridad que los actores del sistema electoral son los partidos, agrupaciones y los movimientos políticos.



“Entonces, realmente hay varios desafíos en la norma, sobre todo en la Constitución, que hay que reformar para poder hacer efectiva esa participación”, insistió.



Tras poner varios ejemplos, amplió que el artículo 81 de la Ley Sustantiva dice que si un senador o un diputado fallece, hay un procedimiento para elegirlo, pero no establece lo mismo para el candidato independiente que sea elegido.



La vocera de la sociedad civil afirma que todo esto no soporta ni siquiera un estudio del TC, y si se aprobara de esa manera, irá a la alta corte nuevamente, porque las disposiciones presentadas por la Junta Central Electoral (JCE) “son inconstitucionales” y no se adecúan al marco normativo de la Carta Magna.



“La verdad es que será un gran desafío, porque cuando el Tribunal Constitucional evacuó su sentencia, yo creo que quizás no estudió la complejidad de su decisión”, acotó la destacada dirigente civil en la entrevista.

Cree que en la Carta Magna están las trabas

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) coincide con PC en que para hacer viable las candidaturas independientes sería necesario modificar nueva vez la Ley Sustantiva, porque en ella están las trabas para este tipo de aspiraciones.



Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, cree que ante esta “realidad” sería sumamente difícil lograr consenso a través del pliego legislativo sometido a la Cámara Baja por la JCE. “Es que aquí lo que se debió de haber comenzado fue por modificar aspectos de la Constitución que le cerraron la vía a los movimientos independientes. De eso era que debíamos estar hablando hoy.

Entonces, por eso al Congreso se le está haciendo muy difícil aprobar esta ley”, advirtió el lunes de la semana pasada tras una reunión con los comisionados a cargo del polémico pliego de ley que establece la figura electoral.



Precisó que la propia Norma Suprema siempre se refiere a los partidos políticos y nunca a los movimientos independientes.



Reiteró, además, que le va a ser “muy difícil” a los senadores y diputados regular las candidaturas independientes, ya que se trata de un aspecto muy controversial.