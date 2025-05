A un mes de haber sido puesto en marcha el protocolo en los hospitales para extranjeros para repatriar parturientas y otros que están de manera ilegal en el país y tras la reciente crítica de Naciones Unidas a esta política, el ministro de Salud de República Dominicana, Víctor Atallah, defendió ayer esta medida que busca controlar la migración irregular.



En declaraciones a la prensa, el titular de Salud Pública enfatizó que desde la puesta en marcha del protocolo, que fue el 21 de abril, no se ha repatriado a nadie que necesite atención médica urgente, cumpliendo con las normas y respetando los derechos humanos, aclarando con ello que en esta nación no se están violando las “normas internacionales”, tal como denunció el portavoz del secretario general de Nacionales Unidas, Stéphane Dujarric.



“Queremos dejar saber que no se está repatriando a nadie que necesita tener atención urgente o que necesita atención médica urgente. Se va atender a quien tenga que atenderse si es urgente o necesario y una vez establecida la estabilidad de esa persona, se van a repatriar como es competencia de todos los países, así como hace Estados Unidos, así como hacen todos los países del mundo cuando una persona está de manera ilegal lo que busca es establecer orden en su país y ordenar esa migración”, manifestó el funcionario.



La crítica de la ONU



El pasado martes el portavoz de Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, alertó de que las autoridades dominicanas han deportado en el último mes a 900 mujeres haitianas embarazadas o lactantes. Destacó que la ONU está “profundamente preocupada” por estas expulsiones y recalcó que, en total, casi 20,000 haitianos han sido deportados desde la República Dominicana hasta su país en el último mes, un número récord.



Con esto, la ONU dijo que se plantean “graves problemas humanitarios y de derechos humanos” para los haitianos, cuando el país sufre una compleja crisis humanitaria marcada por la violencia armada.



“Lo que se está haciendo a través de eso es repatriar a las personas después de darle cumplimiento. Lo que hay que atender es el llamado que hizo el secretario de Estado de que más países deberían involucrarse en la solución de Haití. A RD le ha tocado ser el país que ha tocado toda la carga y lo hacemos como país hermano, pero también debemos entender que eso afecta mucho a nuestro país también”, expresó ayer el ministro Víctor Atallah. l D.

Protocolo se implementa en 33 hospitales del país

El protocolo de atención hospitalaria para extranjeros se implementa en 33 centros de la red pública de salud de todo el territorio nacional qe actualmente acogen más del 70 u 80 por ciento de todos los nacimientos de extranjeros en la República Dominicana, según las autoridades.



De todos los nacimientos de extranjeras en las principales maternidades del país, el 45% y 55 % corresponden a haitianas.