Email it

El nuevo modelo de servicio ha venido a cambiar la versión del delivery tradicional que se conocía en el país

Ante el cierre abrupto que produjo la covid-19 originó el cierre parcial y en algunos casos total de muchas empresas en República Dominicana. En medio de un ambiente tan difícil por el encierro generalizado, las calles de Santo Domingo se veían llenas de motorizados con loncheras en sus espaldas, que recorrían toda la ciudad para distribuir comidas, medicamentos y otros productos.



Esto ocurrió tras el auge de una serie de plataformas digitales, que ya estaban incidiendo en el país desde hace algunos años con el fin de transformar la manera de realizar las entregas en los servicios a domicilio.



Hace menos de 10 años atrás era común ver repartidores que trabajaban en colmados, montados en un motorcito 90 con un guacal en la parte de atrás lleno de botellones de agua y otros productos de este tipo de negocio.



Pero en los últimos años en la República Dominicana se ha implementado un nuevo modelo de servicio, denominado “delivery” (reparto o entrega), el cual ha cambiado la versión del repartidor tradicional que se conocía en el país.

Puedes leer:

Este tipo de negocio experimentó su mayor crecimiento durante el periodo de restricciones de movilidad y distanciamiento social impuestas en el país durante la pandemia.



Plataformas de pedidos online como DIDI Food, Pedidos Ya, Uber Eat y otros emprendimientos locales están cambiando el modelo de entrega a domicilio. Por esta razón grandes cadenas de supermercados como Plaza Lama, Bravo, Supermercado Nacional… se agregaron a esta transformación digital con la creación de sus propias Apps, para facilitarles las compras a sus clientes.



Estas plataformas permiten a los consumidores ordenar alimentos, productos y servicios desde la comodidad y seguridad de sus hogares.

Deliveries en tiempos de pandemia

Delivery de Uber Eats

Los repartidores que fungen como enlace entre los comercios y los consumidores jugaron un rol esencial durante la pandemia, al permitir que muchos negocios de comidas, bebidas, medicinas, entre otros, lleguen a los clientes.



Un ejemplo de esto es que durante la crisis sanitaria, mientras todos se refugiaban en sus hogares por temor al contagio y a las restricciones del Gobierno, los empleados o contratistas de alimentos (deliveries) circulaban durante el toque de queda, y estos jóvenes motorizados se convirtieron en una de las pocas conexiones entre los expendios de comida y los consumidores. Este hecho contribuyó a que un sinnúmero de comercios continuara con sus ventas en un momento en que el Producto Interno Bruto (PIB) del país decreció -6.7, según el Banco Central.Deliver

Estadísticas

Delivery de colmado

Según Ricardo Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Fenacerd), los deliveries se han convertido en la tabla de salvación de muchos comercios detallistas. Esto es debido a que más del 85 % de las ventas se realiza a través de un repartidor, declaró.



Rosario aseguró que solo en el área de los colmados que están registrados hay más de 35 mil deliveries, pero que estas no son cifras oficiales, porque el país no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de repartidores. Tras esta declaración elCaribe contactó la Oficina Nacional de Estadísticas, que asegura no tener datos acerca de la cantidad de personas que tienen este tipo de empleo en el país.

Ventajas y desventajas de ser deliveries

Delivery de Pedidos Ya

Los deliveries son jóvenes de entre 20 y 40 años, que recorren toda la ciudad, y enfrentan múltiples riesgos y peligros, algunos de ellos con el objetivo de llevar sustento a sus familias.



En un recorrido que elCaribe realizó por las calles de Santo Domingo tuvo un acercamiento con repartidores de diferentes plataformas y colmados.



Cerca de la avenida John F. Kennedy se encontraba Julio César, un socio repartidor de la App de Pedidos Ya, que iba de camino a realizar una entrega.



Julio, que es venezolano y abogado de profesión, declaró que le gusta ser delivery de una App de comida. Explicó que al ser extranjero se le dificulta ejercer su carrera en este país y que si llegara a hacerlo duda devengar entre RD$50 mil y 60, mil pesos al mes, que es lo que se gana como repartidor, aseguró.

Este joven que recorre cientos de kilómetros todos los días en su motocicleta, resaltó que la mayor ventaja que ve con este tipo de trabajo es la manera de conseguir dinero.

Te invitamos a leer:

De los colmados en RD, el 64 % tiene un delivery, en el 3 % hay 4

Matan delivery durante un atraco; comerciantes preocupados por asaltos

En este sentido planteó un ejemplo, al expresar que por cada cuatro kilómetros la aplicación le sabe pagar entre RD$300 y RD$600 por pedido, al contrario que cuando la dinámica está baja ha sabido ganar hasta RD$100 pesos por un envío. Las hora de mayor dinamización suelen ser en ocasiones entre 6:00 y 12:00 de la noche, añadió.



Las recaudaciones de este tipo de repartidores son semanales y van siempre a depender de los días que trabajen. “En mi caso suelo trabajar seis días y devengo a la semana entre 10 mil y 15 mil pesos”. También habló de las desventajas de este tipo de empleo, al expresar, que los deliveries de Apps no cuentan con un seguro médico que funcione completamente, ni tampoco tienen la facilidad a través de la plataforma de pertenecer a algún régimen de subsidio que garantice su retiro.



Julio Cesar explicó que las Apps de deliveries solo les dan un seguro a terceros, es decir, un seguro solo para uso en caso de accidente, siempre y cuando estés trabajando; “si te ocurrió algo fuera del horario de trabajo eso no te cubre nada. Es un seguro que no te sirve para nada”, dijo.

Riesgos de ser delivery

Delivery de Supermercado Bravo

Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dice que el 60% de los accidentes de tránsito fueron en motocicletas durante el 2021.



De igual manera, el informe detalla que durante ese mismo año el número de fallecidos fue de 1,791 en accidentes de motoristas, el 80% de estos causados por una colisión. Estas son cifras de las cuales los deliveries forman parte.



Es necesario señalar que durante el 2021, el Parque Vehicular era de 2.874,592 motocicletas, que ocupaban el 55.8% del parque automotor.



En la República Dominicana no hay estadísticas que registren el número de deliveries o mensajeros que utilicen este número de motos.

Inseguridad

Tras el auge que siguen alcanzando estas plataformas de envío a domicilio; personas malintencionadas se disfrazan con los uniformes de algunas de estas Apps, con el objetivo de robar ante cualquier descuido. Son hechos que en diferentes ocasiones los cibernautas han denunciado a través de las redes sociales.



En este ámbito, Brauly Pérez, delivery de Uber Eat, explicó que los uniformes de las plataformas de envío son fáciles de conseguir en cualquier tienda y sin confirmación previa de que en verdad será utilizado por el conductor de las Apps. “Así como para nosotros es sencillo de adquirir para los delincuentes también”, añadió.

Imprudencia

No obstante, es necesario destacar que muchos de esos repartidores son partícipes de esa lista de accidentes, debido a una serie de violaciones a las leyes de tránsito.



Entre las infracciones más comunes realizadas por los motorizados figura el no uso de casco, que durante el año arriba descrito registró 395,468 multas.



De igual manera, están las multas por no respetar la luz roja del semáforo, flagelo que cada día es más común, hecho que aumenta el caos en el tránsito, y provoca que la tasa de infracciones aumente a un 767.5 por cada 10 mil habitantes.



Ante los datos arriba descritos, todos los deliverys que recorren el país están expuestos a ser un número más de las estadísticas de accidentes.