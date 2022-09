La oficial de comunicaciones del Movimiento Dominicanos X Derecho denunció ayer que la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14 en el Ministerio de Interior y Policía (MIP) para el proceso de nacionalidad está cerrada desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en marzo del año 2020.



Clara Morel afirmó que desde ese momento no se ofrece información ni se da seguimiento a los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana que, a su juicio, merecen la nacionalidad dominicana.



“Se está jugando con miles de vidas, tanta gente con deseo de superación, tanta gente que rompe brazos por un trámite al que tienen derecho y no se les ha dado respuesta”, lamentó, al ser entrevistada en Despierta con CDN.



En ese sentido, manifestó que Interior y Policía en la actualidad es un espacio cerrado para el liderazgo comunitario, por lo que, dijo, no hay manera de plantear la problemática y buscar una solución efectiva.



Procesos y nulidades en la JCE



En el caso de los dominicanos que gozaban de su documentación de identidad registrada en la Junta Central Electoral (JCE), citando cifras oficiales explicó que una auditoría del año 2015 determinó que 61,000 “dominicanos” hijos de ambos padres extranjeros están inscritos en el Registro Civil, de los cuales 27,000 han recuperado sus documentos.



Sin embargo, dijo que todavía existe un total de 34 mil personas que permanecen pendientes, al tiempo de manifestar que la restitución es “entrecomillas”, porque las personas afectadas deben seguir una serie de procesos diferenciados en la JCE.



En este sentido, sostuvo que sin un acompañamiento legal es muy difícil que puedan obtener acceso a los documentos, declarar a los hijos y otros trámites que, a su juicio, son relativamente sencillos para el resto de la población, mientras a ellos se les complica.



“Hay un proceso de validación, los descendientes de haitianos se atienden en el Departamento de Extranjería, lo cual es un acto de discriminación y de segregación. También hay algo particularmente peligroso, todos los dominicanos que son hijos de haitianos, hayan o no estado regulado sus padres al momento de su nacimiento, están siendo transcritos a libros especiales. Es decir, se anula el registro original que le otorgó el Registro Civil al momento de su declaración y se les da un registro en un denominado libro de transcripción”, expuso.



Solicitó el fiel cumplimiento de la Ley 169-14.

Los registrados tienen los documentos vencidos

Recordó que la Ley 169-14 dividió a las personas afectadas por la sentencia en dos grupos: A y B. Del grupo B unos 8,852, confiando en la institucionalidad del país, depositaron sus expedientes y de esos se aprobó un total de 7,948 solicitudes, a los que se le entregó una documentación provisional que ahora está vencida. “Luego de esa entrega de documentación, es poco lo que ha avanzado”, dijo también, al señalar dos decretos a los que no se le ha dado cumplimiento.